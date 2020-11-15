https://ria.ru/20201115/trassa-1584716438.html

На трассе в Подмосковье при ДТП погибли два человека

На трассе в Подмосковье при ДТП погибли два человека

МОСКВА. 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при съезде легковушки с трассы Куровское - Шатура - Дмитровский погост в Подмосковье,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:03

2020-11-15T16:03

2020-11-15T18:02

гумвд по московской области

шатура

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА. 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при съезде легковушки с трассы Куровское - Шатура - Дмитровский погост в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Среди погибших один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Шатуре, где погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.

https://ria.ru/20201114/dtp-1584654067.html

шатура

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд по московской области, шатура, московская область (подмосковье), происшествия