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На трассе в Подмосковье при ДТП погибли два человека
На трассе в Подмосковье при ДТП погибли два человека
МОСКВА. 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при съезде легковушки с трассы Куровское - Шатура - Дмитровский погост в Подмосковье,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:03
2020-11-15T18:02
гумвд по московской области
шатура
московская область (подмосковье)
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МОСКВА. 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при съезде легковушки с трассы Куровское - Шатура - Дмитровский погост в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Среди погибших один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Шатуре, где погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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шатура
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гумвд по московской области, шатура, московская область (подмосковье), происшествия

На трассе в Подмосковье при ДТП погибли два человека

16:03 15.11.2020 (обновлено: 18:02 15.11.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА. 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и двое пострадали при съезде легковушки с трассы Куровское - Шатура - Дмитровский погост в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"Время 15.15, трасса Куровское - Шатура - Дмитровский погост, 76-й километр, съезд с дороги легкового автомобиля Volkswagen, два человека погибли, два ранены", - сказал собеседник агентства.
"Среди погибших один несовершеннолетний", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.
Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Шатуре, где погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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"Прокуратура Московской области поручила Шатурской городской прокуратуре провести проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим гибель двух человек, в том числе 15-летнего подростка. Еще два человека получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.
Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
 
ГУМВД по Московской областиШатураМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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