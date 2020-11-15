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Трамп отказался признать поражение на выборах президента США
Трамп отказался признать поражение на выборах президента США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:27
2020-11-15T17:27
2020-11-15T21:31
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства.По его словам, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл только в глазах "лживых СМИ".По его мнению, только фальсификации позволяют Байдену лидировать в президентской гонке. "Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, а еще "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" — добавил Трамп, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.Выборы президента в США состоялись 3 ноября, но победитель пока не объявлен — в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже назвали победителем Байдена. Так, по подсчетам Fox News, Байден набирает 290 голосов выборщиков, а Трамп — только 232.Многие мировые лидеры уже поздравили кандидата от демократов с победой. Однако Трамп настаивает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства.
По его словам, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл только в глазах "лживых СМИ".
"Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!" — написал Трамп в Twitter.
По его мнению, только фальсификации позволяют Байдену лидировать в президентской гонке.
"Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, а еще "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" — добавил Трамп, комментируя сюжет телеканал Fox News
о Байдене.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября, но победитель пока не объявлен — в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже назвали победителем Байдена. Так, по подсчетам Fox News, Байден набирает 290 голосов выборщиков, а Трамп — только 232.
Многие мировые лидеры уже поздравили кандидата от демократов с победой. Однако Трамп настаивает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.