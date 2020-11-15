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Трамп отказался признать поражение на выборах президента США

Трамп отказался признать поражение на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:27

2020-11-15T17:27

2020-11-15T21:31

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не признает поражение на прошедших выборах главы государства.По его словам, кандидат от Демократической партии Джо Байден выиграл только в глазах "лживых СМИ".По его мнению, только фальсификации позволяют Байдену лидировать в президентской гонке. "Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, а еще "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" — добавил Трамп, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.Выборы президента в США состоялись 3 ноября, но победитель пока не объявлен — в некоторых штатах все еще подсчитывают голоса. При этом многие американские СМИ уже назвали победителем Байдена. Так, по подсчетам Fox News, Байден набирает 290 голосов выборщиков, а Трамп — только 232.Многие мировые лидеры уже поздравили кандидата от демократов с победой. Однако Трамп настаивает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире