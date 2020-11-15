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Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента
Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:32
2020-11-15T16:32
2020-11-15T17:24
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы"."Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, (а еще – ред.) "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" - написал Трамп в своем Twitter, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201115/rozygrysh-1584715532.html
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