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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/tramp-1584719513.html
Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента
Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:32
2020-11-15T17:24
джо байден
сша
техас
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы"."Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, (а еще – ред.) "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" - написал Трамп в своем Twitter, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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джо байден, сша, техас, дональд трамп, в мире

Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента

16:32 15.11.2020 (обновлено: 17:24 15.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы".
"Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, (а еще – ред.) "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" - написал Трамп в своем Twitter, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.
Сторонник президента США Дональда Трампа наблюдает за ходом выборов в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15:56Выборы президента США — 2020
Штаб Трампа закрыл горячую линию из-за розыгрышей от сторонников Байдена
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАТехасДональд ТрампВ мире
 
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