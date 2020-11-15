https://ria.ru/20201115/tramp-1584719513.html

Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента

Трамп объяснил лидерство Байдена на выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы". РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:32

2020-11-15T16:32

2020-11-15T17:24

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на президентских выборах демократ Джо Байден "выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы"."Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, (а еще – ред.) "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!" - написал Трамп в своем Twitter, комментируя сюжет телеканал Fox News о Байдене.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201115/rozygrysh-1584715532.html

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джо байден, сша, техас, дональд трамп, в мире