https://ria.ru/20201115/tramp-1584685773.html

Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку

Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T10:07

2020-11-15T10:07

2020-11-15T10:07

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал полицию "браться за дело" и выполнять свою работу активнее.Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". "Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

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дональд трамп, джо байден, сша, округ колумбия, в мире