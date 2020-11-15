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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/tramp-1584685773.html
Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку
Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:07
2020-11-15T10:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
округ колумбия
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал полицию "браться за дело" и выполнять свою работу активнее.Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". "Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
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дональд трамп, джо байден, сша, округ колумбия, в мире

Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку

10:07 15.11.2020
 
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AP Photo / Karl DeBlaker
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал полицию "браться за дело" и выполнять свою работу активнее.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.
Водитель автомобиля держит табличку с надписью Считайте голоса! у Белого дома в Вашингтоне. 5 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
02:39Выборы президента США — 2020
Трамп заявил о поддержке "сотни тысяч людей" на марше в Вашингтоне

"Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. "Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа - ред.). Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!", - написал Трамп в Twitter.

По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". "Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАОкруг КолумбияВ мире
 
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