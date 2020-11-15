Трамп прокомментировал прошедший в Вашингтоне марш в его поддержку
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
© AP Photo / Karl DeBlaker
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших в субботу на улицы в Вашингтоне участников ультралевого движения "Антифа", которые вступали в противостояние с его сторонниками, и призвал полицию "браться за дело" и выполнять свою работу активнее.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в субботу сторонники Трампа провели в американской столице акцию в поддержку действующего лидера страны. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции.
"Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением. "Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA (Make America Great Again, лозунг Трампа - ред.). Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживайте себя!", - написал Трамп в Twitter.
По словам Трампа, толпа его сторонников дала отпор участникам движения "Антифа", однако те вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". "Полиция приехала, но поздно. Мэр не выполняет свою работу!", - резюмировал Трамп.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.