https://ria.ru/20201115/tramp-1584674746.html
Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"
Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"
Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T03:23
2020-11-15T03:23
2020-11-15T09:58
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину.По словам режиссера, команда выбрала для съемок фильма отель "Плаза", на тот момент принадлежавший Трампу. Однако когда будущему американскому лидеру передавали гонорар, тот выдвинул кинематографистам необычное условие.По словам режиссера, он решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма.
https://ria.ru/20201114/tramp-1584581828.html
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кино и сериалы, дональд трамп, сша, в мире