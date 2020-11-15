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Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"
Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"
Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину. РИА Новости, 15.11.2020
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в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину.По словам режиссера, команда выбрала для съемок фильма отель "Плаза", на тот момент принадлежавший Трампу. Однако когда будущему американскому лидеру передавали гонорар, тот выдвинул кинематографистам необычное условие.По словам режиссера, он решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма.
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кино и сериалы, дональд трамп, сша, в мире

Стало известно, каким образом Трамп смог попасть в фильм "Один дома 2"

03:23 15.11.2020 (обновлено: 09:58 15.11.2020)
 
© Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992Дональд Трамп в фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"
Дональд Трамп в фильме Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Hughes Entertainment, 20th Century Fox, 1992
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Режиссер фильма "Один дома 2" Крис Коламбус рассказал, каким образом президент США Дональд Трамп смог попасть в кинокартину.
По словам режиссера, команда выбрала для съемок фильма отель "Плаза", на тот момент принадлежавший Трампу. Однако когда будущему американскому лидеру передавали гонорар, тот выдвинул кинематографистам необычное условие.
"Единственный способ, при котором вы сможете проводить съемки в отеле, — это если я буду в фильме", — передал слова Трампа Коламбус в беседе с Insider.
По словам режиссера, он решил оставить сцену с Трампом из-за того, что она понравилась зрителям на первом показе фильма.
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