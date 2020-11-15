https://ria.ru/20201115/tayfun-1584691738.html

Унесший десятки жизней тайфун "Вамко" обрушился на Вьетнам

Унесший десятки жизней тайфун "Вамко" обрушился на Вьетнам

Тайфун "Вамко", в результате которого на Филиппинах погибли более 60 человек, обрушился в воскресенье на центральные провинции Вьетнама, сообщает местный... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:27

2020-11-15T11:27

2020-11-15T11:27

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тайфун "Вамко", в результате которого на Филиппинах погибли более 60 человек, обрушился в воскресенье на центральные провинции Вьетнама, сообщает местный интернет-портал VNExpress.По данным местной метеорологической службы, тайфун обрушился на территорию провинций Тхыатхьен-Хюэ и Хатинь в воскресенье утром, скорость ветра в районах провинций достигала 90 километров в час. Как отмечают метеорологи, после обрушения "Вамко" ослаб до тропической депрессии.В субботу в ожидании тайфуна власти закрыли пять местных аэропортов, в том числе воздушную гавань города центрального подчинения Дананга. Общественные пляжи в провинциях были закрыты, с пятницы лодкам запрещено было выходить в море. Власти также рекомендовали местным жителям с субботы вчера не выходить из дома. Несколько тысяч человек, живущих в низменных районах и областях с высоким риском схода оползней, были эвакуированы.Как отмечает портал, после обрушения тайфуна в результате сильных ветров в Дананге были повреждены набережные и несколько строений, в некоторых районах повалены деревья. По данным синоптиков, сильные дожди и шквалистый ветер сохранятся в регионе до понедельника.Ранее сообщалось, что в течение октября в результате ураганов во Вьетнаме погибли 235 человек, более 50 считаются пропавшими без вести, 201 тысяча жилых построек были частично или полностью разрушены. В провинциях центрального Вьетнама более 317 тысяч домов оказались подтопленными или полностью затопленными в результате наводнений, вызванных сезонными дождями, а также ливнями, которые принесли ураганы.

https://ria.ru/20201006/moshennichestvo-1578339607.html

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