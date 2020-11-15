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На Филиппинах число жертв тайфуна "Вамко" возросло до 67
На Филиппинах число жертв тайфуна "Вамко" возросло до 67
Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна "Вамко" увеличилось до 67, сообщает портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по снижению... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:42
2020-11-15T09:42
2020-11-15T09:42
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна "Вамко" увеличилось до 67, сообщает портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Согласно заявлению, еще 21 человек пострадал, 12 пропали без вести.По оценкам NDRRMC, тайфун нанес повреждения более чем 25 тысячам домов, ущерб сельскому хозяйству составляет почти 25 миллионов долларов.Для Филиппин "Вамко" (в местных СМИ его называют "Улисс") - уже 21-й тайфун в этом году.В начале ноября из-за тайфуна "Ролли" в стране погибли не менее 20 человек.
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филиппины, в мире
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Число жертв обрушившегося на Филиппины
тайфуна "Вамко" увеличилось до 67, сообщает портал Rappler
со ссылкой на заявление Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Согласно заявлению, еще 21 человек пострадал, 12 пропали без вести.
По оценкам NDRRMC, тайфун нанес повреждения более чем 25 тысячам домов, ущерб сельскому хозяйству составляет почти 25 миллионов долларов.
Для Филиппин "Вамко" (в местных СМИ его называют "Улисс") - уже 21-й тайфун в этом году.
В начале ноября из-за тайфуна "Ролли" в стране погибли не менее 20 человек.