https://ria.ru/20201115/tayfun-1584684309.html

На Филиппинах число жертв тайфуна "Вамко" возросло до 67

На Филиппинах число жертв тайфуна "Вамко" возросло до 67

Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна "Вамко" увеличилось до 67, сообщает портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по снижению... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T09:42

2020-11-15T09:42

2020-11-15T09:42

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584684234_0:152:1600:1052_1400x0_80_0_0_2b29673db34fa06f76ceded0ccedf7a9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на Филиппины тайфуна "Вамко" увеличилось до 67, сообщает портал Rappler со ссылкой на заявление Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Согласно заявлению, еще 21 человек пострадал, 12 пропали без вести.По оценкам NDRRMC, тайфун нанес повреждения более чем 25 тысячам домов, ущерб сельскому хозяйству составляет почти 25 миллионов долларов.Для Филиппин "Вамко" (в местных СМИ его называют "Улисс") - уже 21-й тайфун в этом году.В начале ноября из-за тайфуна "Ролли" в стране погибли не менее 20 человек.

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филиппины, в мире