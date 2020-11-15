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Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли
Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли
Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:28
2020-11-15T13:55
министерство финансов китая
мьянма
япония
лаос
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ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство финансов Китая.Церемония подписания состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который в этом году проходит в видеоформате.Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится практически треть населения мира, ВВП и мировой торговли.Подписание документа, по мнению участников соглашения, будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии.Работа над созданием ВРЭП велась с 2012 года, за это время состоялось более 30 раундов переговоров.
https://ria.ru/20201112/asean-1584084419.html
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министерство финансов китая, мьянма, япония, лаос, экономика

Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

10:28 15.11.2020 (обновлено: 13:55 15.11.2020)
 
© AFP 2020 / Nhac NguyenПремьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на церемонии подписания соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве на саммите АСЕАН
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на церемонии подписания соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве на саммите АСЕАН - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AFP 2020 / Nhac Nguyen
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на церемонии подписания соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве на саммите АСЕАН
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство финансов Китая.
Церемония подписания состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который в этом году проходит в видеоформате.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 00:07
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится практически треть населения мира, ВВП и мировой торговли.
Подписание документа, по мнению участников соглашения, будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии.

"Дальнейшее ускорение процесса либерализации торговли будет еще больше содействовать экономическому процветанию региона", — говорится в заявлении.

Работа над созданием ВРЭП велась с 2012 года, за это время состоялось более 30 раундов переговоров.
 
Министерство финансов КитаяМьянмаЯпонияЛаосЭкономика
 
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