https://ria.ru/20201115/strany-1584687609.html

Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

Страны Азии подписали соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T10:28

2020-11-15T10:28

2020-11-15T13:55

министерство финансов китая

мьянма

япония

лаос

экономика

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ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), сообщает Министерство финансов Китая.Церемония подписания состоялась на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который в этом году проходит в видеоформате.Соглашение предусматривает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Его участниками стали десять стран АСЕАН: Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, а также Китай, Австралия, Япония, Южная Корея и Новая Зеландия. На их долю приходится практически треть населения мира, ВВП и мировой торговли.Подписание документа, по мнению участников соглашения, будет стимулировать экономическое восстановление всех стран после пандемии.Работа над созданием ВРЭП велась с 2012 года, за это время состоялось более 30 раундов переговоров.

https://ria.ru/20201112/asean-1584084419.html

мьянма

япония

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министерство финансов китая, мьянма, япония, лаос, экономика