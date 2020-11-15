https://ria.ru/20201115/strakhi-1584717686.html

Зоолог рассказала о страхах кошек

Зоолог рассказала о страхах кошек

Президент Московского клуба любителей кошек (WCF) Людмила Макарова рассказала "Говорит Москва" о страхах котов и как с ними справиться. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:13

2020-11-15T16:13

2020-11-15T17:09

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Московского клуба любителей кошек (WCF) Людмила Макарова рассказала "Говорит Москва" о страхах котов и как с ними справиться.Она подчеркнула, что многое зависит от условий проживания кошек.Макарова привела в пример появление дома робота-пылесоса: кошка, как пояснила эксперт, боится непонятного. Однако животное можно приучить, и постепенно оно даже будет ездить на этом пылесосе. В ситуации с обычным пылесосом кошка боится шланга — так как в животном на генетическом уровне заложен страх перед змеями."Перемещение в закрытом контейнере тоже может быть страхом. Это все побеждаемо", — пояснила специалист.Она также рассказала, что кошку надо приучать к тому, что бытовые предметы не несут для нее опасности. При этом между хозяином и питомцем должен установиться контакт, чтобы животное доверяло владельцу и могло быть спокойно рядом с ним. Так Макарова привела в пример ситуацию, когда человек с кошкой попадает под дождь: животное надо укрыть и показать, что оно в безопасности.Она также подчеркнула, что домашние кошки психологически более уязвимы, чем те, которые росли в диких условиях, — те должны смириться со своими страхами, иначе животных ждет смерть. Многое в воспитании кошки зависит от ее владельца, поэтому хозяин должен быть внимателен к своему питомцу.

https://ria.ru/20201110/sobaki-1583853337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кошки, коты, животные, общество