https://ria.ru/20201115/stolknovenie-1584678161.html

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации один человек - пассажир автомобиля - погиб, еще РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T07:51

2020-11-15T07:51

2020-11-15T07:51

амурская область

белогорский район

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации один человек - пассажир автомобиля - погиб, еще трое с травмами госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.Она добавила, что на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка, где не предусмотрено присутствие дежурного."Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом номер 325 Хабаровск - Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.По данным ЗабЖД, погиб пассажир автомобиля, травмирован водитель автомобиля. Уточняется, что звуковая и световая сигнализации на переезде на момент ДТП работали исправно.

https://ria.ru/20201114/dtp-1584654067.html

https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html

амурская область

белогорский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорский район, происшествия