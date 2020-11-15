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В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации один человек - пассажир автомобиля - погиб, еще РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T07:51
2020-11-15T07:51
амурская область
белогорский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации один человек - пассажир автомобиля - погиб, еще трое с травмами госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.Она добавила, что на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка, где не предусмотрено присутствие дежурного."Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом номер 325 Хабаровск - Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.По данным ЗабЖД, погиб пассажир автомобиля, травмирован водитель автомобиля. Уточняется, что звуковая и световая сигнализации на переезде на момент ДТП работали исправно.
https://ria.ru/20201114/dtp-1584654067.html
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амурская область, белогорский район, происшествия

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом

07:51 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Иномарка столкнулась с пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области, по предварительной информации один человек - пассажир автомобиля - погиб, еще трое с травмами госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.
"Водитель легкового автомобиля Toyota Sprinter допустил столкновение с проходящим пассажирским поездом в Белогорском районе Амурской области. По предварительной информации, погибла девушка-пассажир автомобиля, три человека с травмами доставлены в лечебное учреждение", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) уточняет, что инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде станции Возжаевка, где не предусмотрено присутствие дежурного.
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"Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом номер 325 Хабаровск - Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.
По данным ЗабЖД, погиб пассажир автомобиля, травмирован водитель автомобиля. Уточняется, что звуковая и световая сигнализации на переезде на момент ДТП работали исправно.
"В результате происшествия локомотив серьезных повреждений не получил, после осмотра поезд отправился по маршруту следования. Задержка в пути из-за происшествия составила 20 минут. Путевая инфраструктура не повреждена", - уточняет ЗабЖД.
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