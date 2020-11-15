https://ria.ru/20201115/stavka-1584678550.html

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам

Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93%... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:07

2020-11-15T08:07

2020-11-15T11:15

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Доходность по вкладам в течение всего года плавно двигалась вниз вслед за ключевой ставкой Банка России: если в январе заработать на них можно было до 5,93% годовых, то сейчас крупные банки предлагают максимум 4,42%. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что подрасти ставки могут не ранее второго квартала следующего года и не последнюю роль в этом сыграет ситуация с коронавирусом.В последний раз ЦБ снижал ключевую ставку летом: к этому его подтолкнули низкая инфляция и необходимость поддержать экономику в условиях пандемии. Сейчас ставка составляет 4,25% годовых, следующее заседание совета директоров по этому вопросу состоится во второй половине декабря.ЦБ может пойти на плавное повышение ключевой ставки, если экономика воспрянет от коронавирусного шока, а значит, доходы и покупательная способность населения начнут расти, что ускорит и инфляцию. Кроме того, ЦБ может ужесточить политику в случае новых серьезных санкций против России или повышенной турбулентности на мировых финансовых рынках, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер соглашается: если наметится позитив с коронавирусом, то можно будет ожидать плавного повышения ставок, если же ситуация останется напряженной, ставки вверх не пойдут. "Полагаем, что к следующему году потенциал снижения ключевой ставки может быть исчерпан. Повышение ставок по вкладам мы можем увидеть при ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году", — считает эксперт.Рост депозитных ставок может быть спровоцирован только ростом ключевой ставки, которая вырастет лишь в условиях резкого ускорения инфляции, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Причин же для этого в ближайшее время эксперт не видит.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/nabiullina-1581921171.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/stavka-1581233854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика