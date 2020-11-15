В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
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"В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.
По уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.
Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в воскресенье, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, более известный в определенных кругах под прозвищем "Осип". В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой.
"За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме", - рассказал Горелых.