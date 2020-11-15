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В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T20:50
2020-11-15T20:50
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
асбест
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону.Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры.По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.По уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в воскресенье, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, более известный в определенных кругах под прозвищем "Осип". В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580121536.html
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свердловская область
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валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

20:50 15.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 14:20
В Домодедово арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

"В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был", - говорится в сообщении СУСК.

По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.
По уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.
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11 июля, 07:36
На Сахалине арестовали фигурантов дела об убийстве школьницы
Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в воскресенье, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, более известный в определенных кругах под прозвищем "Осип". В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой.

"За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме", - рассказал Горелых.

 
Валерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьАсбестПроисшествия
 
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