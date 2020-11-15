https://ria.ru/20201115/shkolnitsa-1584742282.html

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T20:50

2020-11-15T20:50

2020-11-15T20:50

валерий горелых

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

асбест

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы в Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве малолетней девочки, сообщает в воскресенье СУСК по региону.Ранее пресс-служба регионального управления СК РФ сообщала, что школьница днем 12 ноября вышла из дома на улице Ленина в Асбесте, но обратно не вернулась. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Девочку разыскивали сотрудники Следственного комитета и полиции, а также волонтеры.По версии следствия, днем 12 ноября мужчина встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее, полагают следователи. От тела погибшей он избавился в темное время суток: вынес его на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев.По уголовному делу назначаются необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СУСК.Глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам в воскресенье, что задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина 1980 года рождения, более известный в определенных кругах под прозвищем "Осип". В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. В его "послужном списке" - грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой.

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580121536.html

https://ria.ru/20200711/1574199539.html

свердловская область

асбест

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валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, асбест, происшествия