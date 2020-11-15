https://ria.ru/20201115/shankhay-1584702107.html

ЭКСПО в Шанхае показала новые возможности для бизнеса в условиях пандемии

ЭКСПО в Шанхае показала новые возможности для бизнеса в условиях пандемии

Спад мировой торговли из-за пандемии заставил мир задуматься о развитии новых форм торговли для оживления экономических отношений. Участие российских компаний в РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:39

2020-11-15T13:39

2020-11-15T14:10

россия-китай: главное

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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Спад мировой торговли из-за пандемии заставил мир задуматься о развитии новых форм торговли для оживления экономических отношений. Участие российских компаний в Третьей Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo, CIIE-2020) продемонстрировало большой потенциал использования онлайн-площадок для наращивания несырьевого товарооборота между Россией и Китаем, полагают опрошенные агентством "Спутник" эксперты.CIIE-2020, организованная министерством коммерции КНР и Народным правительством Шанхая, прошла с 5 по 10 ноября. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, в ней приняли участие и российские компании, в том числе в онлайн формате.В ходе онлайн-акции по продвижению российской продукции на рынке КНР в рамках ЭКСПО российские производители всего за 30 минут продали товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов). По словам посла России в Китае Андрея Денисова, примерно 90% заказов и 60% от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются КНР. При этом российская продукция составляет всего около 2% в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Нарастить долю российским компаниям поможет более активное использование торговых онлайн-площадок.Активизация российско-китайской электронной торговли совпадает с постепенной трансформацией структуры российско-китайского товарооборота. Происходит постепенная замена сырьевых товаров на оборудование, продовольствие и удобрения, отметила эксперт.По данным ФТС РФ, в 2019 году внешнеторговый оборот России с Китаем составил около 111 миллиардов долларов. Наибольшая доля поставок пришлась на минеральные продукты, в том числе нефть - 73,1%. Однако по итогам года 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт из России в Китай в денежном выражении вырос на 19% по сравнению с предшествующим годом и составил 14,5 миллиардов долларов.Внешняя торговля между РФ и КНР будет развиваться на основе взаимопонимания и стратегического партнёрства, несмотря на негативную конъюнктуру, вызванную последствиями эпидемии. Сам факт проведения импортного ЭКСПО свидетельствует о быстром восстановлении экономики КНР, считает эксперт.Электронная торговля в ближайшее время наверняка станет основным инструментом для реализации продукции многими производителям, уверен заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, профессор Руслан Абрамов."В Китае, в принципе, уже давно и продавцы, и покупатели адаптировались к онлайн формату. Рынок онлайн-торговли огромный: общее число пользователей интернета в Китае приближается к 1 миллиарду человек, а активными пользователями различных платформ, предлагающих продажу товаров в режиме онлайн в Китае, являются свыше 700 миллионов человек. Электронные площадки представляются основным драйвером развития внутренней и международной торговли", - сказал "Спутнику" Абрамов.Кроме того, отмечает эксперт, в Китае существует огромный потребительский рынок, имеется большое количество предприятий и технологий, задействованных в сфере онлайн-торговли, а пандемия только ускорила данный процесс.России есть что предложить китайскому потребителю, в том числе, в сфере качественной экологически чистой пищевой продукции. "Прежде всего, это кондитерские изделия, мороженное, косметика (зубная паста), бытовая химия. Есть большой спрос на зерновые культуры. Имеется заинтересованность к таким продуктам, как мед, маточное молочко, пчелиный яд, бутилированная и минеральная вода, алкоголь, соя, мука, подсолнечное масло. Выяснилось также, что китайскому потребителю интересна мясная продукция из России", - отметил Абрамов.Оптимизм торгов в рамках Импортного ЭКСПО, по словам эксперта, внушает уверенность в быстром восстановлении экономики КНР. Алексей Тащилин

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/vizy-1583269510.html

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министерство коммерции кнр, андрей денисов, москва, китай, шанхай, экономика