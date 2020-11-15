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Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом

Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом

Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщил представитель ведомства. РИА Новости, 15.11.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

виталий савельев

александр нерадько

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщил представитель ведомства.Он уточнил, что Савельев, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, уйдет на самоизоляцию.Исполнять обязанности министра будет первый заместитель — глава Росавиации Александр Нерадько.Савельева назначили министром транспорта 10 ноября. До этого он возглавлял "Аэрофлот".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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