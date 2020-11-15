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Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщил представитель ведомства. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:11
2020-11-15T23:13
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
виталий савельев
александр нерадько
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщил представитель ведомства.Он уточнил, что Савельев, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, уйдет на самоизоляцию.Исполнять обязанности министра будет первый заместитель — глава Росавиации Александр Нерадько.Савельева назначили министром транспорта 10 ноября. До этого он возглавлял "Аэрофлот".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, виталий савельев, александр нерадько

Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом

22:11 15.11.2020 (обновлено: 23:13 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3 - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом, сообщил представитель ведомства.
Он уточнил, что Савельев, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, уйдет на самоизоляцию.
Исполнять обязанности министра будет первый заместитель — глава Росавиации Александр Нерадько.
Савельева назначили министром транспорта 10 ноября. До этого он возглавлял "Аэрофлот".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВиталий СавельевАлександр Нерадько
 
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