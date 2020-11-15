https://ria.ru/20201115/sandu-1584753391.html
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набрав 51,73% голосов после... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T23:27
2020-11-15T23:27
2020-11-15T23:30
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582678258_0:376:2943:2031_1400x0_80_0_0_149e66da573b55e7f0ffcb63822e1506.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набрав 51,73% голосов после обработки 80,3% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.Санду лидирует на выборах президента с 51,73% голосов, за Додона проголосовали 48,27% избирателей.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582678258_106:0:2837:2048_1400x0_80_0_0_da97ce6bc56ad343c7c09ba7b70ea0b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире