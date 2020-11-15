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Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии

Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, наблюдающий за президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости, что Майя Санду может выиграть за... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:11

2020-11-15T23:11

2020-11-15T23:11

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

леонид калашников

молдавия

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, наблюдающий за президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости, что Майя Санду может выиграть за счет проголосовавших за рубежом избирателей, которые составляют почти пятую часть электората.В воскресенье в Молдавии и за ее пределами прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.Согласно данным exit poll компании Intellect Group и организации SPERO, Санду лидирует во втором туре с 55%, Додон набирает 45%.По словам главы комитета, главные выборы в стране еще впереди: Молдавия является парламентской республикой, поэтому говорить о расстановке сил в стране и будущей внешней политике еще рано.Он также напомнил, что Санду, возможно и под влиянием обстановки, была вынуждена говорить избирателям, что она будет налаживать добрососедские отношения с Россией.

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, леонид калашников, молдавия, в мире