Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, наблюдающий за президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости, что Майя Санду может выиграть за счет проголосовавших за рубежом избирателей, которые составляют почти пятую часть электората.
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.
Согласно данным exit poll компании Intellect Group и организации SPERO, Санду лидирует во втором туре с 55%, Додон набирает 45%.
"Основное, за счет чего Санду может выиграть, - это заграничные округа, это Италия, Франция, Германия, где, по моим предварительным наметкам, около 200 с лишним тысяч избирателей, это почти пятая часть всех избирателей, которые должны проголосовать", - сказал Калашников, подчеркнув, что окончательный итог еще не ясен.
По словам главы комитета, главные выборы в стране еще впереди: Молдавия является парламентской республикой, поэтому говорить о расстановке сил в стране и будущей внешней политике еще рано.
Он также напомнил, что Санду, возможно и под влиянием обстановки, была вынуждена говорить избирателям, что она будет налаживать добрососедские отношения с Россией.
"Посмотрим. Я в это слабо верю, но по крайней мере ей придется отвечать за свои слова", - добавил Калашников.