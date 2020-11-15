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Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии

Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила о важности честных и свободных выборов главы государства. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:29

2020-11-15T22:29

2020-11-15T22:29

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду заявила о важности честных и свободных выборов главы государства.Она поблагодарила всех граждан Молдавии, которые проголосовали. По словам Санду, в этой кампании она боролась против лжи, коррупции, разделения граждан по этническому и языковому признаку.Как сообщил на брифинге глава компании Intellect Group Ян Лисневский, по результатам exit poll Санду лидирует во втором туре выборов президента Молдавии с 54,8%, Додон набирает 45,2%.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому в воскресенье в стране прошел второй тур. Граждане выбирали из двух кандидатов – баллотирующегося на второй срок президента Игоря Додона и экс-премьера республики, лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире