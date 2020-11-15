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Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T22:07
2020-11-15T22:26
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.Он отметил, что в опросе приняли участие 15511 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 5,2%. Как уточнил Лисневский, точные результаты составляют 54,8% у Санду против 45,2% у Додона.Опрос проводился на участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире

Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов

22:07 15.11.2020 (обновлено: 22:26 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду голосует во время второго тура на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

"Exit-poll показывает, что во втором туре Майя Санду получает 55%, Игорь Додон - 45%", - сообщил на брифинге глава компании Intellect Group Ян Лисневский.

Он отметил, что в опросе приняли участие 15511 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 5,2%. Как уточнил Лисневский, точные результаты составляют 54,8% у Санду против 45,2% у Додона.
Опрос проводился на участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.
Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавияВ мире
 
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