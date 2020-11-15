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Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов

Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов

Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T22:07

2020-11-15T22:07

2020-11-15T22:26

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, глава партии "Действие и солидарность" Майя Санду побеждает на выборах президента республики, набрав во втором туре 55% голосов, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного исследовательской компанией Intellect Group и общественной ассоциацией SPERO.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.Он отметил, что в опросе приняли участие 15511 человек из 77 населенных пунктов, погрешность составляет 5,2%. Как уточнил Лисневский, точные результаты составляют 54,8% у Санду против 45,2% у Додона.Опрос проводился на участках на территории Молдавии и не включает в себя голоса жителей непризнанной Приднестровской Молдавской республики и представителей молдавской диаспоры в других странах.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

приднестровская молдавская республика

молдавия

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире