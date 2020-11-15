https://ria.ru/20201115/reka-1584724499.html

В Перми женщина и ребенок погибли при падении автомобиля в реку

В Перми женщина и ребенок погибли при падении автомобиля в реку

Автомобиль упал в реку Мулянку в Перми, в результате, по предварительным данным, погибли сидевшие в салоне женщина и ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T17:28

2020-11-15T17:28

2020-11-15T18:13

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Автомобиль упал в реку Мулянку в Перми, в результате, по предварительным данным, погибли сидевшие в салоне женщина и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.Собеседница агентства уточнила, что второй ребенок, находившийся в авто, госпитализирован, ему оказывают помощь медики.Ранее информация о происшествии появилась в соцсетях. Указывалось, что автомобиль остановился на парковке у магазина на шоссе Космонавтов, в нем находилась семья с двумя детьми - двух и четырех лет. Отец вышел из машины, после чего она покатилась и упала в реку, мужчина бросился в воду, но успел спасти только старшего мальчика.

https://ria.ru/20201115/yama-1584697383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, происшествия