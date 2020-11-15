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В Перми женщина и ребенок погибли при падении автомобиля в реку
В Перми женщина и ребенок погибли при падении автомобиля в реку
Автомобиль упал в реку Мулянку в Перми, в результате, по предварительным данным, погибли сидевшие в салоне женщина и ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T17:28
2020-11-15T17:28
2020-11-15T18:13
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости. Автомобиль упал в реку Мулянку в Перми, в результате, по предварительным данным, погибли сидевшие в салоне женщина и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.Собеседница агентства уточнила, что второй ребенок, находившийся в авто, госпитализирован, ему оказывают помощь медики.Ранее информация о происшествии появилась в соцсетях. Указывалось, что автомобиль остановился на парковке у магазина на шоссе Космонавтов, в нем находилась семья с двумя детьми - двух и четырех лет. Отец вышел из машины, после чего она покатилась и упала в реку, мужчина бросился в воду, но успел спасти только старшего мальчика.
https://ria.ru/20201115/yama-1584697383.html
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пермь, происшествия
ПЕРМЬ, 15 ноя - РИА Новости.
Автомобиль упал в реку Мулянку в Перми
, в результате, по предварительным данным, погибли сидевшие в салоне женщина и ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
"Поступила информация, что машина скатилась в реку. Предварительно известно, что в салоне была женщина и один ребенок, они погибли. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка, данные уточняются", - сказали в полиции.
Собеседница агентства уточнила, что второй ребенок, находившийся в авто, госпитализирован, ему оказывают помощь медики.
Ранее информация о происшествии появилась в соцсетях. Указывалось, что автомобиль остановился на парковке у магазина на шоссе Космонавтов, в нем находилась семья с двумя детьми - двух и четырех лет. Отец вышел из машины, после чего она покатилась и упала в реку, мужчина бросился в воду, но успел спасти только старшего мальчика.