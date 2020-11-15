https://ria.ru/20201115/rebenok-1584729602.html

В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка

В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка

Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T18:18

2020-11-15T18:18

2020-11-15T18:18

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома 4 в машине заперт ребенок", - сказал собеседник агентства.На место прибыли полицейские. Информация подтвердилась. Стражи порядка вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль и вызволили двухлетнего ребенка. Вскоре объявилась мать. Она объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час. Проводится проверка.

https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия