https://ria.ru/20201115/rebenok-1584729602.html
В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка
В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка
Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:18
2020-11-15T18:18
2020-11-15T18:18
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома 4 в машине заперт ребенок", - сказал собеседник агентства.На место прибыли полицейские. Информация подтвердилась. Стражи порядка вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль и вызволили двухлетнего ребенка. Вскоре объявилась мать. Она объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час. Проводится проверка.
https://ria.ru/20201105/rebenok-1583232957.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия