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В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка
В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка
Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:18
2020-11-15T18:18
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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москва
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома 4 в машине заперт ребенок", - сказал собеседник агентства.На место прибыли полицейские. Информация подтвердилась. Стражи порядка вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль и вызволили двухлетнего ребенка. Вскоре объявилась мать. Она объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час. Проводится проверка.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве спасли забытого в машине двухлетнего ребенка

18:18 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и МЧС спасли двухлетнего ребенка, оставленного матерью в автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сегодня прохожие сообщили, что на улице Маршала Савицкого, у дома 4 в машине заперт ребенок", - сказал собеседник агентства.
На место прибыли полицейские. Информация подтвердилась. Стражи порядка вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли автомобиль и вызволили двухлетнего ребенка. Вскоре объявилась мать. Она объяснила, что вышла в магазин меньше, чем на час. Проводится проверка.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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