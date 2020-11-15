https://ria.ru/20201115/reaktsiya-1584719944.html

Захарова ответила на обвинения России в попытках испортить имидж Польши

Захарова ответила на обвинения России в попытках испортить имидж Польши

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:34

2020-11-15T16:34

2020-11-15T17:56

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

польша

в мире

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о "российской угрозе". В частности, Жарин заявил, что Москва якобы "манипулирует образом Польши, НАТО и Запада" и пытается испортить репутацию Варшавы."Да побойтесь бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов. История Второй мировой войны, крушение президентского самолета под Смоленском, плачевные итоги цветных революций в Европе, инфодемия периода коронавируса — во всем этом и многом другом, по логике ряда представителей официальной Варшавы, нужно обвинять Россию", — написала Захарова в Facebook.Дипломат призвала руководство Польши, если оно действительно беспокоится об имидже страны, находить и наказывать тех, кто оскверняет памятники и могилы воинов Красной армии, освобождавшей Европу от фашизма. По словам Захаровой, она с куда большим удовольствием будет рассказывать об успехах Варшавы на этом поприще, чем призывать выполнять обязательства по сохранению мемориалов.

https://ria.ru/20201115/polsha-1584709625.html

https://ria.ru/20201115/polsha-1584700796.html

россия

польша

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, польша, в мире, политика