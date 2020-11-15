https://ria.ru/20201115/rakety-1584676345.html

Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю

Пресс-служба армии Израиля заявила о двух ракетах запущенных из сектора Газа по территории страны. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T05:29

2020-11-15T05:29

2020-11-15T05:37

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-служба армии Израиля заявила о двух ракетах запущенных из сектора Газа по территории страны.Изначально сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в городе Ашдод и в районе Шефела. Позднее в пресс-службе добавили уточнение.Отмечается, что "система ПВО "Железный купол" выпустила ракеты-перехватчики в соответствии со стандартными оперативными процедурами". Однако армия Израиля пока не уточняет, удалось ли ПВО отразить ракетную атаку.

https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html

ашдод

сектор газа

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашдод, сектор газа, тель-авив, израиль, в мире