Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:29 15.11.2020 (обновлено: 05:37 15.11.2020)
© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-служба армии Израиля заявила о двух ракетах запущенных из сектора Газа по территории страны.
Изначально сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в городе Ашдод и в районе Шефела. Позднее в пресс-службе добавили уточнение.
"Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля. Одна ракета не активировала предупреждения в городе Ашдод, так как в этом не было необходимости. Другая ракета активировала срабатывание сирен, которые прозвучали в Ашдоде и районе Шефела", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "система ПВО "Железный купол" выпустила ракеты-перехватчики в соответствии со стандартными оперативными процедурами". Однако армия Израиля пока не уточняет, удалось ли ПВО отразить ракетную атаку.
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