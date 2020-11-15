https://ria.ru/20201115/rak-1584677744.html

Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих

Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал в беседе с Пятым каналом о ключевом способе не спутать ложные признаки онкологического... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T07:21

2020-11-15T07:21

2020-11-15T14:13

михаил мяснянкин

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал в беседе с Пятым каналом о ключевом способе не спутать ложные признаки онкологического заболевания с настоящими симптомами болезни.По словам специалиста, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может не подтвердиться. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет резкое повышение показателя онкомаркера. Чтобы избежать ошибки, рекомендуется всегда обращаться не к одному, а к нескольким специалистам.Кроме того, онколог предостерегает россиян от того, чтобы "находить" у себя симптомы рака, прочитав информацию в интернете.Мяснянкин настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой при возникновении подозрений, что "со здоровьем что-то не так".

https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html

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михаил мяснянкин, россия, онкология, рак, здоровье, общество