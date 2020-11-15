Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
07:21 15.11.2020 (обновлено: 14:13 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал в беседе с Пятым каналом о ключевом способе не спутать ложные признаки онкологического заболевания с настоящими симптомами болезни.
По словам специалиста, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может не подтвердиться. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет резкое повышение показателя онкомаркера. Чтобы избежать ошибки, рекомендуется всегда обращаться не к одному, а к нескольким специалистам.
"Иногда патоморфолог пишет — "подозрение на опухоль". Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. В таких случаях можно и даже нужно получить второе заключение другого специалиста. Еще одно экспертное мнение может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе", — рассказал Мяснянкин.
Кроме того, онколог предостерегает россиян от того, чтобы "находить" у себя симптомы рака, прочитав информацию в интернете.
"Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования", — подчеркнул врач.
Мяснянкин настоятельно рекомендует не заниматься самодиагностикой при возникновении подозрений, что "со здоровьем что-то не так".
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