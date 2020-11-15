https://ria.ru/20201115/prosrochka-1584677336.html
Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
Более половины заемщиков в РФ хотя бы раз допускали просрочку по кредитам и микрозаймам, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер",... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T06:55
2020-11-15T06:55
2020-11-15T06:56
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Более половины заемщиков в РФ хотя бы раз допускали просрочку по кредитам и микрозаймам, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компания в октябре провела интернет-опрос совершеннолетних россиян из всех регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы порядка 1,8 тысячи человек.Среди причин образования просрочки, не поддающихся влиянию заемщиков, чаще всего встречается возникновение непредвиденных расходов - такую причину назвали 17,3% респондентов, допустивших просрочку. Задержка заработной платы препятствует своевременным выплатам реже - в 16,5% случаев. Снижение регулярных доходов мешает исполнять кредитные обязательства только 8,3% респондентов. Болезнь же препятствовала выплатам задолженности лишь у 3,7%.Эксперты компании советует при возникновении ситуации, когда обслуживание кредита или займа становится невозможным, сразу обратиться к своему кредитору. При этом пока в среднем каждый третий должник после возникновения просрочки предпочитает оставаться неконтактным, ожидая улучшения собственного материального положения, чтобы расплатиться с банком или микрофинансовой организацией.По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в России в сентябре снизился впервые с декабря прошлого года - на 1,09% и на 1 октября составил 995,989 миллиарда рублей. При этом снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам сентября она уменьшилась на 0,2 процентного пункта, до 5,2%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, центральный банк рф (цб рф), москва, кредит, общество, экономика
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости/Прайм. Более половины заемщиков в РФ хотя бы раз допускали просрочку по кредитам и микрозаймам, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компания в октябре провела интернет-опрос совершеннолетних россиян из всех регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы порядка 1,8 тысячи человек.
"Около 5,9% россиян признали, что сами виноваты в образовании просрочки, поскольку о дате внесения платежа или наличии долга они забыли. А 45,8% граждан хотя бы один раз выплачивали кредиты с задержками по причинам, на которые они не смогли повлиять", - выяснили аналитики. Таким образом, всегда четко следовали графикам платежей и не просрочили выплаты ни на один день 48,3% респондентов.
Среди причин образования просрочки, не поддающихся влиянию заемщиков, чаще всего встречается возникновение непредвиденных расходов - такую причину назвали 17,3% респондентов, допустивших просрочку. Задержка заработной платы препятствует своевременным выплатам реже - в 16,5% случаев. Снижение регулярных доходов мешает исполнять кредитные обязательства только 8,3% респондентов. Болезнь же препятствовала выплатам задолженности лишь у 3,7%.
Эксперты компании советует при возникновении ситуации, когда обслуживание кредита или займа становится невозможным, сразу обратиться к своему кредитору. При этом пока в среднем каждый третий должник после возникновения просрочки предпочитает оставаться неконтактным, ожидая улучшения собственного материального положения, чтобы расплатиться с банком или микрофинансовой организацией.
По данным ЦБ
, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в России в сентябре снизился впервые с декабря прошлого года - на 1,09% и на 1 октября составил 995,989 миллиарда рублей. При этом снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам сентября она уменьшилась на 0,2 процентного пункта, до 5,2%.