https://ria.ru/20201115/pozhar-1584697943.html

В Саратове трехлетний мальчик устроил пожар в жилом доме

В Саратове трехлетний мальчик устроил пожар в жилом доме

Трехлетний ребенок, которого оставили в квартире с незрячей бабушкой, во время игры с зажигалкой в воскресенье устроил пожар в многоквартирном доме в Саратове,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:47

2020-11-15T12:47

2020-11-15T12:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Трехлетний ребенок, которого оставили в квартире с незрячей бабушкой, во время игры с зажигалкой в воскресенье устроил пожар в многоквартирном доме в Саратове, пять человек эвакуировали, никто не пострадал, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.Сообщение о задымлении на втором этаже трехэтажного дома по адресу: 1-й Кавказский тупик, дом 1, поступило в МЧС около 10.00 (9.00 мск)."Произошло загорание вещей на площади 10 квадратных метров в квартире на втором этаже, эвакуированы пять человек. В 11.01 (10.01 мск) объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет. По словам инспекторов Госпожнадзора, причиной пожара стала детская шалость с огнем трехлетнего мальчика - мать ушла в магазин, оставила его с незрячей бабушкой, и он играл с зажигалкой", - рассказала Куличенкова.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584693204.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия