https://ria.ru/20201115/pozhar-1584683205.html

В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T09:34

2020-11-15T09:34

2020-11-15T15:01

скр

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.По данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, пожар произошел в 04.30 (00.30 мск) в воскресенье. Сотрудники МЧС и добровольные пожарные более трех часов боролись с огнем. На момент прибытия первых подразделений произошло обрушение кровли дома. В результате пожара сгорел жилой дом, пристроенная к нему веранда, баня, дощатый гараж и дровяник. Общая площадь пожара составила 194 квадратных метра.Четверо погибших при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области оказались членами одной семьи, очаг мог находиться на веранде дома в распределительном щитке, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

https://ria.ru/20201114/pozhar-1584669532.html

https://ria.ru/20201114/pozhar-1584656053.html

новосибирская область

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скр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия