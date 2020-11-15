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В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Новосибирской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:34
2020-11-15T09:34
2020-11-15T15:01
скр
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.По данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, пожар произошел в 04.30 (00.30 мск) в воскресенье. Сотрудники МЧС и добровольные пожарные более трех часов боролись с огнем. На момент прибытия первых подразделений произошло обрушение кровли дома. В результате пожара сгорел жилой дом, пристроенная к нему веранда, баня, дощатый гараж и дровяник. Общая площадь пожара составила 194 квадратных метра.Четверо погибших при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области оказались членами одной семьи, очаг мог находиться на веранде дома в распределительном щитке, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
https://ria.ru/20201114/pozhar-1584669532.html
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скр, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости.
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в воскресенье при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области
, сообщает следственное управление СК
РФ по Новосибирской области.
"В следственные органы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Советская в селе Новомихайловка в Коченёвском районе Новосибирской области. При разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четверых человек, в том числе одного ребенка. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи СК РФ возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
На место происшествия выехали первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин, следователи и следователи-криминалисты.
"В настоящее время следователями СКР
совместно с сотрудниками МЧС
осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз", - сообщили в СУСК.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, пожар произошел в 04.30 (00.30 мск) в воскресенье. Сотрудники МЧС и добровольные пожарные более трех часов боролись с огнем. На момент прибытия первых подразделений произошло обрушение кровли дома. В результате пожара сгорел жилой дом, пристроенная к нему веранда, баня, дощатый гараж и дровяник. Общая площадь пожара составила 194 квадратных метра.
Четверо погибших при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области оказались членами одной семьи, очаг мог находиться на веранде дома в распределительном щитке, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий были установлены личности погибших. Ими оказались хозяин дома 1949 года рождения, его супруга 1954 года рождения, их дочь 1976 года рождения и ее 14-летняя дочь", - говорится в сообщении.