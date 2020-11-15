https://ria.ru/20201115/posol-1584675680.html

Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России

Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России

В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T05:00

2020-11-15T05:00

2020-11-15T12:13

россия

хикмет гаджиев

полад бюльбюль

ми-24

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан.В МИД также подчеркнули, что назначение и отзыв дипломатических представителей входит в компетенцию главы государства.Сообщения об отзыве Бильбюль оглы из Москвы появились на фоне его высказывания об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении. Дипломат прокомментировал этот инцидент словами "На войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают подобное заявление неуместным.В российском МИД жестко раскритиковали высказывание Бильбюль оглы. На Смоленской площади отметили, что ожидают скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета, а также рассчитывают, что Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Крушение российского Ми-24Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.Официальный Баку признал, что вертолет случайно сбили азербайджанские военные, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе. В России также возбудили дело — по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ria.ru/20201110/vertolet-1583938690.html

https://ria.ru/20201110/putin-1583990486.html

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россия, хикмет гаджиев, полад бюльбюль, ми-24, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире