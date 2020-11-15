Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201115/posol-1584675680.html
Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России
Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России
В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T05:00
2020-11-15T12:13
россия
хикмет гаджиев
полад бюльбюль
ми-24
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104574/36/1045743623_0:0:2828:1591_1400x0_80_0_0_7a7c0a999380b5924aade5ab94aa25e3.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан.В МИД также подчеркнули, что назначение и отзыв дипломатических представителей входит в компетенцию главы государства.Сообщения об отзыве Бильбюль оглы из Москвы появились на фоне его высказывания об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении. Дипломат прокомментировал этот инцидент словами "На войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают подобное заявление неуместным.В российском МИД жестко раскритиковали высказывание Бильбюль оглы. На Смоленской площади отметили, что ожидают скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета, а также рассчитывают, что Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Крушение российского Ми-24Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.Официальный Баку признал, что вертолет случайно сбили азербайджанские военные, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе. В России также возбудили дело — по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20201110/vertolet-1583938690.html
https://ria.ru/20201110/putin-1583990486.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/104574/36/1045743623_75:0:2804:2047_1400x0_80_0_0_2b833fbda16c9c6de70cdaf6a3c03492.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, хикмет гаджиев, полад бюльбюль, ми-24, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России

05:00 15.11.2020 (обновлено: 12:13 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан.

"Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках", — заявили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что назначение и отзыв дипломатических представителей входит в компетенцию главы государства.
Сообщения об отзыве Бильбюль оглы из Москвы появились на фоне его высказывания об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении. Дипломат прокомментировал этот инцидент словами "На войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают подобное заявление неуместным.
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 15:01
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24
В российском МИД жестко раскритиковали высказывание Бильбюль оглы. На Смоленской площади отметили, что ожидают скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета, а также рассчитывают, что Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".

Крушение российского Ми-24

Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.
Официальный Баку признал, что вертолет случайно сбили азербайджанские военные, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе. В России также возбудили дело — по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:41Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин на совещании с военными почтил память экипажа сбитого вертолета
 
РоссияХикмет ГаджиевПолад БюльбюльМи-24Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:49Санду набирает 51,46% на выборах после обработки 90% протоколов
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния