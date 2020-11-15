https://ria.ru/20201115/posol-1584675680.html
Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России
Азербайджан опроверг сообщения об отзыве посла из России
В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T05:00
2020-11-15T05:00
2020-11-15T12:13
россия
хикмет гаджиев
полад бюльбюль
ми-24
ильхам алиев
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армения
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан.В МИД также подчеркнули, что назначение и отзыв дипломатических представителей входит в компетенцию главы государства.Сообщения об отзыве Бильбюль оглы из Москвы появились на фоне его высказывания об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении. Дипломат прокомментировал этот инцидент словами "На войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают подобное заявление неуместным.В российском МИД жестко раскритиковали высказывание Бильбюль оглы. На Смоленской площади отметили, что ожидают скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета, а также рассчитывают, что Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".Крушение российского Ми-24Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.Официальный Баку признал, что вертолет случайно сбили азербайджанские военные, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе. В России также возбудили дело — по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20201110/vertolet-1583938690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, хикмет гаджиев, полад бюльбюль, ми-24, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В МИД Азербайджана опровергли сообщения о том, что посла Полада Бюльбюль оглы
отзывают из России, передает Sputnik Азербайджан
.
"Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках", — заявили в ведомстве.
В МИД также подчеркнули, что назначение и отзыв дипломатических представителей входит в компетенцию главы государства.
Сообщения об отзыве Бильбюль оглы из Москвы появились на фоне его высказывания об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении. Дипломат прокомментировал этот инцидент словами "На войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку считают подобное заявление неуместным.
В российском МИД жестко раскритиковали высказывание Бильбюль оглы. На Смоленской площади отметили, что ожидают скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета, а также рассчитывают, что Баку больше не будет позволять себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом".
Крушение российского Ми-24
Ми-24, несший службу на российской военной базе в Армении, был сбит 9 ноября в воздушном пространстве республики вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести.
Официальный Баку признал, что вертолет случайно сбили азербайджанские военные, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. Азербайджанская Генпрокуратура возбудила уголовное дело о халатном отношении к службе. В России также возбудили дело — по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".