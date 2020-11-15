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В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких
В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких
Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение,... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:34
2020-11-15T18:58
россия
ирина кабанова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
александр бурков
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 15 ноя — РИА Новости. Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение, сообщили журналистам в пресс-службе облминздрава.Жалобу и просьбу о помощи разместила в соцсети "ВКонтакте" жительница Омской области Елена Русакова в полночь 14 ноября. По словам Русаковой, ее матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, 29 октября отказывали в госпитализации из-за того, что "нет настроения принимать". Спустя неделю ее состояние ухудшилось, и на КТ женщину отправили только тогда, когда она не смогла ходить, рассказала Елена. Выяснилось, что легкие женщины поражены на 95%.Дочь утверждает, что ее мать выписали после двух недель, не пролечив до конца. После выписки женщина не смогла подняться на пятый этаж, родственникам пришлось поднимать ее на руках, так как в доме нет лифта. После этого она стала задыхаться и, не дозвонившись до скорой, родные сами увезли ее в больницу, но медперсонал сообщил, что "самопривезенных" не принимают из-за угрозы увольнения.В Минздраве Омской области 15 ноября пояснили журналистам, что поражение легких пациентки действительно составило 85-90%, ее привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести. После лечения ее состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, но остались жалобы на кашель.Женщину приняли на лечение после того, как родственники сами привезли ее в больницу, утверждают в министерстве.Губернатор Омской области Александр Бурков после скандала со скорыми, которые 27 октября привезли двух больных к зданию областного Минздрава из-за нехватки мест, поручил создать в крупных райцентрах области ковидные госпитали. Первый такой госпиталь должен заработать в Калачинском районе. По итогам проверки Росздравнадзора выяснилось, что коронавирусных больных везли со всех 32 районов области в больницы Омска.
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россия, ирина кабанова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), александр бурков, омская область, омск, происшествия

В Омске объяснили, почему выписали пациентку с поражением 90% легких

14:34 15.11.2020 (обновлено: 18:58 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске
Бригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 15 ноя — РИА Новости. Бывшего омского медика с 35-летним стажем и 90% поражения легких госпитализировали в больницу повторно после жалобы ее дочери, женщина получает лечение, сообщили журналистам в пресс-службе облминздрава.
Жалобу и просьбу о помощи разместила в соцсети "ВКонтакте" жительница Омской области Елена Русакова в полночь 14 ноября. По словам Русаковой, ее матери, медику высшей категории с 35-летним стажем, 29 октября отказывали в госпитализации из-за того, что "нет настроения принимать". Спустя неделю ее состояние ухудшилось, и на КТ женщину отправили только тогда, когда она не смогла ходить, рассказала Елена. Выяснилось, что легкие женщины поражены на 95%.
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Дочь утверждает, что ее мать выписали после двух недель, не пролечив до конца. После выписки женщина не смогла подняться на пятый этаж, родственникам пришлось поднимать ее на руках, так как в доме нет лифта. После этого она стала задыхаться и, не дозвонившись до скорой, родные сами увезли ее в больницу, но медперсонал сообщил, что "самопривезенных" не принимают из-за угрозы увольнения.
В Минздраве Омской области 15 ноября пояснили журналистам, что поражение легких пациентки действительно составило 85-90%, ее привезли в городскую больницу имени Кабанова в Омск из Исилькульской ЦРБ в состоянии средней тяжести. После лечения ее состояние улучшилось, температура снизилась до 36,8 градуса, но остались жалобы на кашель.

"Несмотря на это, 13 ноября (пациентка. — Прим. ред.) написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта", — пояснили в Минздраве Омской области.

Женщину приняли на лечение после того, как родственники сами привезли ее в больницу, утверждают в министерстве.

"Пациентка <...> проходит лечение с положительной динамикой — температура в норме, остается слабость, одышка (но не нарастает), сатурация 95% на фоне оксигенотерапии, получает все необходимые медикаменты. Состояние оценивается как стабильное", — отметили в министерстве.

Губернатор Омской области Александр Бурков после скандала со скорыми, которые 27 октября привезли двух больных к зданию областного Минздрава из-за нехватки мест, поручил создать в крупных райцентрах области ковидные госпитали. Первый такой госпиталь должен заработать в Калачинском районе. По итогам проверки Росздравнадзора выяснилось, что коронавирусных больных везли со всех 32 районов области в больницы Омска.
 
РоссияИрина КабановаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Александр БурковОмская областьОмскПроисшествия
 
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