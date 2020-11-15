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Сенатор ответил на обвинение Польши о попытках России испортить ее имидж
Сенатор ответил на обвинение Польши о попытках России испортить ее имидж
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Польша выбрала Россию "объектом постоянных нападок". РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:51
2020-11-15T16:31
восточная европа
сергей цеков
совет федерации рф
польша
москва
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Польша выбрала Россию "объектом постоянных нападок".Именно таковым, по словам сенатора, и является заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Москва якобы пытается испортить репутацию Польши.По словам Цекова, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран."Если что-то в Польше происходит, на вопрос "Кто виноват?" они всегда отвечают: "Россия", — пояснил сенатор, отметив, что подобные заявления звучат на протяжении нескольких десятилетий.Ранее в интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы подрывает авторитет Польши. Жарин пояснил, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны России. Он также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство в регионе.
https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html
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восточная европа
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восточная европа, сергей цеков, совет федерации рф, польша, москва, в мире

Сенатор ответил на обвинение Польши о попытках России испортить ее имидж

14:51 15.11.2020 (обновлено: 16:31 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСенатор Сергей Цеков
Сенатор Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Польша выбрала Россию "объектом постоянных нападок".
Именно таковым, по словам сенатора, и является заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Москва якобы пытается испортить репутацию Польши.
По словам Цекова, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
"Если что-то в Польше происходит, на вопрос "Кто виноват?" они всегда отвечают: "Россия", — пояснил сенатор, отметив, что подобные заявления звучат на протяжении нескольких десятилетий.
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Ранее в интервью порталу Cyber Defence 24 пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы подрывает авторитет Польши.
Жарин пояснил, что имеет ввиду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" со стороны России. Он также отметил, что Польша является одной из важных стран Восточной Европы, а Россия таким образом якобы хочет укрепить энергетическое господство в регионе.
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