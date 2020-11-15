Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:08 15.11.2020 (обновлено: 05:15 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, а местами и до минус 10, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре Европейской России температура будет около нормы, но есть динамика… Утром возможен туман антициклонального характера. В понедельник ночная температура будет отрицательной (возможно, до минус 10), а днем около нуля. Вторник и среда — наиболее прохладные дни. Во вторник и в среду ночные температуры минус 5 – минус 7 градусов, по области до минус 10", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается.
"Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 – плюс 2. Такой температурный фон около нормы", — заявил Вильфанд.
Ученый пояснил, что "охлаждение подстилающей поверхности" происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле — снега.
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