https://ria.ru/20201115/pokholodanie-1584676122.html

Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании

Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании

Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T05:08

2020-11-15T05:08

2020-11-15T05:15

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, а местами и до минус 10, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается."Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 – плюс 2. Такой температурный фон около нормы", — заявил Вильфанд.Ученый пояснил, что "охлаждение подстилающей поверхности" происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле — снега.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество