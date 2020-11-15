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Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T05:08
2020-11-15T05:15
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, а местами и до минус 10, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается."Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 – плюс 2. Такой температурный фон около нормы", — заявил Вильфанд.Ученый пояснил, что "охлаждение подстилающей поверхности" происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле — снега.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании

05:08 15.11.2020 (обновлено: 05:15 15.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр АлпаткинЗима в России.
Зима в России. - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Антициклон и безоблачная погода приведут к похолоданию в центре Европейской России, на следующей неделе ожидаются ночные температуры минус 1 – минус 6 градусов, а местами и до минус 10, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центре Европейской России температура будет около нормы, но есть динамика… Утром возможен туман антициклонального характера. В понедельник ночная температура будет отрицательной (возможно, до минус 10), а днем около нуля. Вторник и среда — наиболее прохладные дни. Во вторник и в среду ночные температуры минус 5 – минус 7 градусов, по области до минус 10", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что минимальных значений температура достигнет в пониженных местах. Заметного повышения столбиков термометров в течение предстоящей рабочей недели не ожидается.
"Ночные температуры в рабочие дни недели от минус 1 до минус 6 градусов, а дневные минус 2 – плюс 2. Такой температурный фон около нормы", — заявил Вильфанд.
Ученый пояснил, что "охлаждение подстилающей поверхности" происходит, поскольку из-за антициклона на небе не будет облаков, а на земле — снега.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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