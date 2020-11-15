Вильфанд рассказал, как антициклон повлияет на погоду в центре России
02:05 15.11.2020 (обновлено: 02:10 15.11.2020)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие пять-семь дней в центре и на юге европейской части России из-за антициклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
При этом столбики термометров будут опускаться ниже нуля в ночное время, отметил он.
"Не видно первого снега на европейской территории. Конечно, на севере европейской территории и в Коми, и в Архангельской области, то есть две трети Северо-Западного федерального округа заняты снегом. Также хватает снега в Приволжье и Заволжье. Но на остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней. Нет в прогнозах слова снег или снегопад", — сказал Вильфанд.
Собеседник агентства пояснил, что антициклон, который определяет погоду на юге и в центре Европейской России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега, хотя ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов.
"Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова", — отметил Вильфанд.
Ученый напомнил, что средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.
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