https://ria.ru/20201115/pogoda-1584673387.html

Вильфанд рассказал, как антициклон повлияет на погоду в центре России

Вильфанд рассказал, как антициклон повлияет на погоду в центре России

Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие пять-семь дней в центре и на юге европейской части России из-за антициклона, сообщил РИА Новости научный руководитель РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T02:05

2020-11-15T02:05

2020-11-15T02:10

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

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Вильфанд предупредил жителей центра России о влиянии антициклона

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Синоптики не прогнозируют снег в ближайшие пять-семь дней в центре и на юге европейской части России из-за антициклона, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.При этом столбики термометров будут опускаться ниже нуля в ночное время, отметил он.Собеседник агентства пояснил, что антициклон, который определяет погоду на юге и в центре Европейской России, не позволит сформироваться условиям для выпадения снега, хотя ночные температуры будут доходить до минус 10 градусов.Ученый напомнил, что средняя дата установления снежного покрова — конец ноября.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество