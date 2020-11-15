https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html

Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте

Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте

Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T23:13

2020-11-15T23:13

2020-11-15T23:13

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Соответствующую статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.Ученые исходили из того, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.Специалистам удалось установить, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляла активность SARS-СoV-2 и еще более результативно— вируса гриппа.Также ученые рассказали, что гранатовый сок может подавлять до 80 процентов патогенов коронавируса. Другие натуральные соки и зеленые чай, считают они, способны ослабить заболевание, поскольку осоздают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус. Данному исследованию еще предстоит пройти оценку научного сообщества.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584705574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире