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https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html
Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T23:13
2020-11-15T23:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Соответствующую статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.Ученые исходили из того, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.Специалистам удалось установить, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляла активность SARS-СoV-2 и еще более результативно— вируса гриппа.Также ученые рассказали, что гранатовый сок может подавлять до 80 процентов патогенов коронавируса. Другие натуральные соки и зеленые чай, считают они, способны ослабить заболевание, поскольку осоздают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус. Данному исследованию еще предстоит пройти оценку научного сообщества.
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584705574.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, в мире

Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте

23:13 15.11.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма сообщила об обнаружении натурального продукта, способного подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Соответствующую статью они опубликовали на сервисе препринтов bioRxiv.
Ученые исходили из того, что респираторные вирусы первоначально поражают глотку человека. В ходе исследования они выяснили, что сок черноплодной рябины и зеленый чай обладают вирулицидным эффектом.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона
Специалистам удалось установить, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляла активность SARS-СoV-2 и еще более результативно— вируса гриппа.
Также ученые рассказали, что гранатовый сок может подавлять до 80 процентов патогенов коронавируса. Другие натуральные соки и зеленые чай, считают они, способны ослабить заболевание, поскольку осоздают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус. Данному исследованию еще предстоит пройти оценку научного сообщества.
 
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