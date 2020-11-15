https://ria.ru/20201115/peterburg-1584692544.html

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 81,7 тысячи

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 81,7 тысячи

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 81,7 тысячи, при этом выздоровели более 48,6... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T11:34

2020-11-15T11:34

2020-11-15T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 81,7 тысячи, при этом выздоровели более 48,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 1944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 937 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 36 069 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2658 человек, из них 72 - в обсерваторе, 1728 - контактные, 858 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584690322.html

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