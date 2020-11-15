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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201115/peterburg-1584692544.html
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 81,7 тысячи
В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 81,7 тысячи
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 81,7 тысячи, при этом выздоровели более 48,6... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T11:34
2020-11-15T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 81,7 тысячи, при этом выздоровели более 48,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 1944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 937 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 36 069 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2658 человек, из них 72 - в обсерваторе, 1728 - контактные, 858 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге число случаев COVID-19 превысило 81,7 тысячи

11:34 15.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 81,7 тысячи, при этом выздоровели более 48,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 1944 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 937 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 81 704 случая заражения COVID-19. Скончались 4551 человек. Выздоровели 48 663 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 36 069 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2658 человек, из них 72 - в обсерваторе, 1728 - контактные, 858 - на самоизоляции.
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