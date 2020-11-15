https://ria.ru/20201115/perepalka-1584671303.html

В Вашингтоне задержали двоих людей за перепалку со сторонниками Трампа

В Вашингтоне задержали двоих людей за перепалку со сторонниками Трампа

Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа покидает площадку у Верховного суда в Вашингтоне, на некотором отдалении полицейские РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T00:38

2020-11-15T00:38

2020-11-15T00:38

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа покидает площадку у Верховного суда в Вашингтоне, на некотором отдалении полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся вступить в конфронтацию с активистами, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники Трампа заявляют, что борьба не закончена, и расходятся от Верховного суда по прилегающим улицам. Некоторые идут к находящемуся неподалёку вокзалу, другие возвращаются вниз по Constitution Avenue.Массовая акция в поддержку Трампа в центре Вашингтона прошла спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьёзным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. Сторонники Трампа благодарили патрульных за службу.Однако на некотором удалении от Верховного суда, на пересечении улицы С и Луизиана-авеню, толпа оживилась и ускорилась.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как полицейские задержали двух чернокожих мужчин, попытавшихся вступить в перепалку с активистами. Один из них спорил с патрульными, тогда его положили на асфальт и сковали наручниками. Через некоторое время полицейские задержали второго чернокожего мужчину.Сторонники Трампа поддерживали действия патрульных аплодисментами, они выкрикивали слова одобрения в их адрес и не скрывали пренебрежения к задержанным, скандируя "найдите работу, неудачники".Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.

https://ria.ru/20201114/tramp-1584663094.html

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире