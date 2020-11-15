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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201115/perepalka-1584671303.html
В Вашингтоне задержали двоих людей за перепалку со сторонниками Трампа
В Вашингтоне задержали двоих людей за перепалку со сторонниками Трампа
Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа покидает площадку у Верховного суда в Вашингтоне, на некотором отдалении полицейские РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T00:38
2020-11-15T00:38
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа покидает площадку у Верховного суда в Вашингтоне, на некотором отдалении полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся вступить в конфронтацию с активистами, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники Трампа заявляют, что борьба не закончена, и расходятся от Верховного суда по прилегающим улицам. Некоторые идут к находящемуся неподалёку вокзалу, другие возвращаются вниз по Constitution Avenue.Массовая акция в поддержку Трампа в центре Вашингтона прошла спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьёзным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. Сторонники Трампа благодарили патрульных за службу.Однако на некотором удалении от Верховного суда, на пересечении улицы С и Луизиана-авеню, толпа оживилась и ускорилась.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как полицейские задержали двух чернокожих мужчин, попытавшихся вступить в перепалку с активистами. Один из них спорил с патрульными, тогда его положили на асфальт и сковали наручниками. Через некоторое время полицейские задержали второго чернокожего мужчину.Сторонники Трампа поддерживали действия патрульных аплодисментами, они выкрикивали слова одобрения в их адрес и не скрывали пренебрежения к задержанным, скандируя "найдите работу, неудачники".Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
https://ria.ru/20201114/tramp-1584663094.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне задержали двоих людей за перепалку со сторонниками Трампа

00:38 15.11.2020
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов Участники акции протеста и сотрудник полиции в центре Портленда после президентских выборов в США
Участники акции протеста и сотрудник полиции в центре Портленда после президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Многотысячная толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа покидает площадку у Верховного суда в Вашингтоне, на некотором отдалении полицейские задержали двоих мужчин, пытавшихся вступить в конфронтацию с активистами, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники Трампа заявляют, что борьба не закончена, и расходятся от Верховного суда по прилегающим улицам. Некоторые идут к находящемуся неподалёку вокзалу, другие возвращаются вниз по Constitution Avenue.
"Спасибо, что поддержали того, кто поддерживал вас четыре года",- прощаются с собравшимися из установленных напротив суда колонок.
Массовая акция в поддержку Трампа в центре Вашингтона прошла спокойно, небольшие конфронтации со сторонниками объявившего о своей победе на президентских выборах демократа Джо Байдена не приводили к серьёзным стычкам, ограничиваясь словесными перепалками. На протяжении всего маршрута и в местах митингов улицы были перекрыты, дежурили усиленные наряды полиции. Сторонники Трампа благодарили патрульных за службу.
Однако на некотором удалении от Верховного суда, на пересечении улицы С и Луизиана-авеню, толпа оживилась и ускорилась.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 21:28Выборы президента США — 2020
В Вашингтоне сторонники Трампа идут к зданию Верховного суда
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем, как полицейские задержали двух чернокожих мужчин, попытавшихся вступить в перепалку с активистами. Один из них спорил с патрульными, тогда его положили на асфальт и сковали наручниками. Через некоторое время полицейские задержали второго чернокожего мужчину.
Сторонники Трампа поддерживали действия патрульных аплодисментами, они выкрикивали слова одобрения в их адрес и не скрывали пренебрежения к задержанным, скандируя "найдите работу, неудачники".
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает кандидат от Демократической партии Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение пока не признал.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Трампизм не проиграл. Как президент США стал Конфуцием наших дней
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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