https://ria.ru/20201115/otravlenie-1584704674.html

В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой

В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой

Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:03

2020-11-15T14:03

2020-11-15T15:22

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.Гацко отметила, что в настоящее время есть сведения о том, что за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ. Следователи СУСК вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую, изъяли необходимые образцы, направили их на исследование.Региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу школьной столовой. "Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выдало МАО СОШ №11 предписание о временной приостановке работы школьной столовой, проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях пищеблока, столовой, классах, местах общего пользования", - говорится в сообщении ведомства.В управлении отметили, что для установления причинно-следственной связи заболевания с работой столовой специалисты отобрали суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники фирмы, которая работает по договору на школьном пищеблоке образовательного учреждения. Отмечается, что ситуация остается на контроле управления и руководителя СУСК России по региону Дмитрия Бочарова.

https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, происшествия