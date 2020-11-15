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В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой
В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой
Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:03
2020-11-15T15:22
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.Гацко отметила, что в настоящее время есть сведения о том, что за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ. Следователи СУСК вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую, изъяли необходимые образцы, направили их на исследование.Региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу школьной столовой. "Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выдало МАО СОШ №11 предписание о временной приостановке работы школьной столовой, проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях пищеблока, столовой, классах, местах общего пользования", - говорится в сообщении ведомства.В управлении отметили, что для установления причинно-следственной связи заболевания с работой столовой специалисты отобрали суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники фирмы, которая работает по договору на школьном пищеблоке образовательного учреждения. Отмечается, что ситуация остается на контроле управления и руководителя СУСК России по региону Дмитрия Бочарова.
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60
следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, происшествия

В Калининграде ученики массово отравились в школьной столовой

14:03 15.11.2020 (обновлено: 15:22 15.11.2020)
 
© Фото : СУСК РФ по Калининградской областиСотрудники Следственного комитета в школьной столовой
Сотрудники Следственного комитета в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Фото : СУСК РФ по Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 15 ноя - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после сообщений об отравлении семи учеников одной из калининградских школ в столовой, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
"Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления СК организована доследственная проверка", - сказала она.
Гацко отметила, что в настоящее время есть сведения о том, что за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ. Следователи СУСК вместе со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели школьную столовую, изъяли необходимые образцы, направили их на исследование.
Региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу школьной столовой. "Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выдало МАО СОШ №11 предписание о временной приостановке работы школьной столовой, проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях пищеблока, столовой, классах, местах общего пользования", - говорится в сообщении ведомства.
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В управлении отметили, что для установления причинно-следственной связи заболевания с работой столовой специалисты отобрали суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники фирмы, которая работает по договору на школьном пищеблоке образовательного учреждения. Отмечается, что ситуация остается на контроле управления и руководителя СУСК России по региону Дмитрия Бочарова.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьПроисшествия
 
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