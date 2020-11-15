https://ria.ru/20201115/oruzhie-1584699077.html

Минобороны Армении опровергло данные о торговле оружием руководством

Минобороны Армении опровергло данные о торговле оружием руководством

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившуюся в сети информацию о якобы участии руководства ведомства в торговле оружием. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:00

2020-11-15T13:00

2020-11-15T17:41

армения

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ЕРЕВАН, 15 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла появившуюся в сети информацию о якобы участии руководства ведомства в торговле оружием.Ранее Telegram-канал Armenian Military Portal обнародовал документы, якобы свидетельствующие об участии руководства минобороны в международной торговле оружием.По ее словам, любой журналист-расследователь может направить запросы как в соответствующие органы Армении, так и в государства, о которых говорится в сообщении о продаже оружия, и "убедиться, что все это надумано". "В ближайшее время будет даны официальные разъяснения", -отметила Степанян.Позднее министерство обороны Армении разъяснило, почему недостоверны сообщения СМИ о продаже ведомством оружия Турции, а также отказе закупить бронежилеты в РФ по предусмотренной соглашением льготной цене в пользу частной компании.В ведомстве опровергли также утверждения, что минобороны отказалось покупать в России бронежилеты по 300 долларов, однако закупило их через частную компанию по цене, превышающей 1 тысячу долларов. Отмечается, что эти утверждения также недостоверны."Министерство обороны в соответствии с соглашениями, подписанными между Арменией и РФ, приобретает оружие, боеприпасы и вооружение российского производства по льготным ценам… В данном случае бронежилеты и каски были в очень ограниченном количестве через государственные структуры РФ приобретены исключительно для специальных подразделений с целью выполнения сложных боевых задач. Они существенно отличаются от общевойсковых бронежилетов и касок как по качеству, так и по цене", - говорится в сообщении.Отмечается, что перед приобретением снаряжения их качественные характеристики были проверены профессиональной комиссией министерства обороны Армении, которая в результате тщательной экспертизы дала положительную оценку.В министерстве назвали также оправданным заем в 3,5 миллиона долларов, предоставленный частной компании для продолжения поставок вооружений в Армению из третьей страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/ovannisyan-1584369745.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/minoborony-1584227064.html

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