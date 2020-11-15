https://ria.ru/20201115/oppozitsiya-1584717835.html
Молдавская оппозиция устроила беспорядки на границе с Приднестровьем
Молдавская оппозиция устроила беспорядки на границе с Приднестровьем
Молдавская оппозиция и ветераны приднестровского конфликта устроили столкновения с полицейскими в селе Варница, где открыты избирательные участки для жителей... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:14
2020-11-15T16:14
2020-11-15T20:01
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
приднестровская молдавская республика
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Молдавская оппозиция и ветераны приднестровского конфликта устроили столкновения с полицейскими в селе Варница, где открыты избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья.По словам заместителя главы Генерального инспектората полиции Марина Максиана, активисты пытались заблокировать трассу, чтобы жители Приднестровья не могли попасть на участки и проголосовать на выборах президента.В Варнице дорогу заблокировали ветераны приднестровского конфликта, представители организаций, выступающих за объединение Молдавии и Румынии, и сторонники оппозиции, в том числе вице-председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Полиция вызвала спецотряд в защитной экипировке. В результате протестующих оттеснили, освободив одну из полос проезжей части. При этом никто не пострадал."Мы блокировали автобусы, в которых ехало больше 50 человек, мы точно знаем, что им заплатили за голосование, мы пропускаем обычных людей, которые идут голосовать. Приднестровье самоизолировалось, мы сами платим здесь налоги, а сейчас они хотят здесь голосовать", — заявил журналистам один из организаторов беспорядков.По его словам, полиция приехала в Варницу, чтобы защитить представителей власти, которые "предали родину".Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента. На этот пост претендуют действующий президент Игорь Додон и бывший премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Для победы нужно набрать больше половины голосов избирателей.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка в Варнице на границе с Приднестровьем
Молдавская полиция сообщает, что в Варнице ветераны приднестровского конфликта и местные жители с представителями оппозиции неоднократно блокировали дорогу к избирательным участкам, чтобы помешать проголосовать на выборах президента приехавшим из непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Сейчас обстановка на границе с Приднестровьем спокойная. В Варнице все еще есть люди в военной форме, комбатанты, а также дежурит полиция. Активных действий ни те, ни другие не предпринимают.
2020-11-15T16:14
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Молдавская оппозиция и ветераны приднестровского конфликта устроили столкновения с полицейскими в селе Варница, где открыты избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья.
По словам заместителя главы Генерального инспектората полиции Марина Максиана, активисты пытались заблокировать трассу, чтобы жители Приднестровья не могли попасть на участки и проголосовать на выборах президента.
В Варнице дорогу заблокировали ветераны приднестровского конфликта, представители организаций, выступающих за объединение Молдавии и Румынии
, и сторонники оппозиции, в том числе вице-председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Полиция вызвала спецотряд в защитной экипировке. В результате протестующих оттеснили, освободив одну из полос проезжей части. При этом никто не пострадал.
"Мы блокировали автобусы, в которых ехало больше 50 человек, мы точно знаем, что им заплатили за голосование, мы пропускаем обычных людей, которые идут голосовать. Приднестровье самоизолировалось, мы сами платим здесь налоги, а сейчас они хотят здесь голосовать", — заявил журналистам один из организаторов беспорядков.
По его словам, полиция приехала в Варницу, чтобы защитить представителей власти, которые "предали родину".
Сегодня в Молдавии
проходит второй тур выборов президента. На этот пост претендуют действующий президент Игорь Додон
и бывший премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
. Для победы нужно набрать больше половины голосов избирателей.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.