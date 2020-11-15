https://ria.ru/20201115/oppozitsiya-1584717835.html

Молдавская оппозиция устроила беспорядки на границе с Приднестровьем

Молдавская оппозиция устроила беспорядки на границе с Приднестровьем

Молдавская оппозиция и ветераны приднестровского конфликта устроили столкновения с полицейскими в селе Варница, где открыты избирательные участки для жителей... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:14

2020-11-15T16:14

2020-11-15T20:01

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

приднестровская молдавская республика

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584731019_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_9c85c98dbfeae342f8b848a9fb85e7bc.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Молдавская оппозиция и ветераны приднестровского конфликта устроили столкновения с полицейскими в селе Варница, где открыты избирательные участки для жителей непризнанного Приднестровья.По словам заместителя главы Генерального инспектората полиции Марина Максиана, активисты пытались заблокировать трассу, чтобы жители Приднестровья не могли попасть на участки и проголосовать на выборах президента.В Варнице дорогу заблокировали ветераны приднестровского конфликта, представители организаций, выступающих за объединение Молдавии и Румынии, и сторонники оппозиции, в том числе вице-председатель партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Полиция вызвала спецотряд в защитной экипировке. В результате протестующих оттеснили, освободив одну из полос проезжей части. При этом никто не пострадал."Мы блокировали автобусы, в которых ехало больше 50 человек, мы точно знаем, что им заплатили за голосование, мы пропускаем обычных людей, которые идут голосовать. Приднестровье самоизолировалось, мы сами платим здесь налоги, а сейчас они хотят здесь голосовать", — заявил журналистам один из организаторов беспорядков.По его словам, полиция приехала в Варницу, чтобы защитить представителей власти, которые "предали родину".Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента. На этот пост претендуют действующий президент Игорь Додон и бывший премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Для победы нужно набрать больше половины голосов избирателей.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

приднестровская молдавская республика

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка в Варнице на границе с Приднестровьем Молдавская полиция сообщает, что в Варнице ветераны приднестровского конфликта и местные жители с представителями оппозиции неоднократно блокировали дорогу к избирательным участкам, чтобы помешать проголосовать на выборах президента приехавшим из непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Сейчас обстановка на границе с Приднестровьем спокойная. В Варнице все еще есть люди в военной форме, комбатанты, а также дежурит полиция. Активных действий ни те, ни другие не предпринимают. 2020-11-15T16:14 true PT0M12S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, приднестровская молдавская республика, молдавия, в мире