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Нетаньяху предупредил сектор Газа о последствиях ракетных обстрелов
Нетаньяху предупредил сектор Газа о последствиях ракетных обстрелов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после ракетных обстрелов из сектора Газа, что не стоит "испытывать" Израиль даже в период пандемии... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T18:56
2020-11-15T18:56
2020-11-15T18:56
ашдод
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после ракетных обстрелов из сектора Газа, что не стоит "испытывать" Израиль даже в период пандемии коронавируса, цена за агрессию будет "высокой".Ночью армия Израиля сообщила, что две ракеты были запущены из сектора Газа, сирены тревоги прозвучали в городе Ашдод на юге страны и в районе Шефела. Сработала система ПВО "Железный купол". В ответ армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС."Я никогда не буду разглашать детали наших оперативных планов, но я говорю им, что цена за продолжающуюся агрессию будет высокой, очень высокой", - добавил он.
https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html
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ашдод, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире