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Вице-премьер Борисов исключил срыв гособоронзаказа в ядерной сфере
Вице-премьер Борисов исключил срыв гособоронзаказа в ядерной сфере
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады - это приоритет, не может быть даже предпосылки к срыву гособоронзаказа в этой сфере. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:18
2020-11-15T14:18
россия
юрий борисов (вице-премьер)
безопасность
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады - это приоритет, не может быть даже предпосылки к срыву гособоронзаказа в этой сфере."Это самый приоритет наш, здесь не может быть даже и предпосылки к срыву. За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность. Поэтому здесь всё нормально, не беспокойтесь", – заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1", говоря о выполнении гособоронзаказа по укреплению ядерной триады.Он подтвердил, что системы управления российскими ядерными силами "стопроцентно отечественные"."Да. Здесь никаких не может быть импортных решений. Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала боевого управления, поэтому это только отечественные решения", – сказал вице-премьер.На просьбу уточнить, хватает ли для этого в РФ производственных мощностей, он заверил: "хватает, у нас всего хватает".
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россия, юрий борисов (вице-премьер), безопасность

Вице-премьер Борисов исключил срыв гособоронзаказа в ядерной сфере

14:18 15.11.2020
 
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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады - это приоритет, не может быть даже предпосылки к срыву гособоронзаказа в этой сфере.
"Это самый приоритет наш, здесь не может быть даже и предпосылки к срыву. За этим очень тщательно смотрим, это наша и, в общем-то, мировая безопасность. Поэтому здесь всё нормально, не беспокойтесь", – заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1", говоря о выполнении гособоронзаказа по укреплению ядерной триады.
Он подтвердил, что системы управления российскими ядерными силами "стопроцентно отечественные".
"Да. Здесь никаких не может быть импортных решений. Здесь должна быть стопроцентная гарантия доведения сигнала боевого управления, поэтому это только отечественные решения", – сказал вице-премьер.
На просьбу уточнить, хватает ли для этого в РФ производственных мощностей, он заверил: "хватает, у нас всего хватает".
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