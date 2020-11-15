https://ria.ru/20201115/nalchik-1584708312.html
Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы
Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы
Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:41
2020-11-15T14:41
2020-11-15T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg
НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0e08547df5186fe86d321ee8a8c3c922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости.
Следователи в Нальчике
завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, мужчина 1976 года рождения в ноябре 2014 года гостил у своей сестры в Нальчике. Оставшись наедине со своей племянницей 2003 года рождения, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.
"О произошедшем девочка сообщила матери лишь в августе 2020 года, когда узнала, что подозреваемый снова собирается у них гостить. Мать обратилась с заявлением в следственное управление СК
РФ по КБР", - уточняет ведомство.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.