https://ria.ru/20201115/nalchik-1584708312.html

Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы

Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы

Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T14:41

2020-11-15T14:41

2020-11-15T14:41

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html

нальчик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия