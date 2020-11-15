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Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы
Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы
Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:41
2020-11-15T14:41
следственный комитет россии (ск рф)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html
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следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия

Житель Нальчика ответит в суде за изнасилование племянницы

14:41 15.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что шесть лет назад он в течение нескольких месяцев насиловал одиннадцатилетнюю племянницу, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, мужчина 1976 года рождения в ноябре 2014 года гостил у своей сестры в Нальчике. Оставшись наедине со своей племянницей 2003 года рождения, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эти действия мужчина совершал в отношении несовершеннолетней, оставаясь с ней наедине в квартире, вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.
"О произошедшем девочка сообщила матери лишь в августе 2020 года, когда узнала, что подозреваемый снова собирается у них гостить. Мать обратилась с заявлением в следственное управление СК РФ по КБР", - уточняет ведомство.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
 
Следственный комитет России (СК РФ)НальчикПроисшествия
 
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