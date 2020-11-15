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Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T05:06
2020-11-15T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
илон маск
spacex
москва
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19.В пятницу Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос, есть ли у него какие-то проявления коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, илон маск, spacex, москва, в мире

Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды

05:06 15.11.2020 (обновлено: 05:10 15.11.2020)
 
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© AP Photo / Paul Sancya
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19.

"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", - ответил Маск в Twitter одному из пользователей, спросившему, нашли у него коронавирус или нет.

В пятницу Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос, есть ли у него какие-то проявления коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Илон МаскSpaceXМоскваВ мире
 
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