Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:06 15.11.2020 (обновлено: 05:10 15.11.2020)
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19.
"Я получаю совершенно разные результаты из разных лабораторий, но, скорее всего, у меня умеренный случай COVID. Мои симптомы – это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус – это разновидность простуды", - ответил Маск в Twitter одному из пользователей, спросившему, нашли у него коронавирус или нет.
В пятницу Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос, есть ли у него какие-то проявления коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.
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