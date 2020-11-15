https://ria.ru/20201115/musk-1584676003.html

Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды

Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды

Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T05:06

2020-11-15T05:06

2020-11-15T05:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

илон маск

spacex

москва

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск, получивший противоречивые результаты тестов на коронавирус, считает, что у него, "скорее всего, умеренный случай" COVID-19.В пятницу Маск рассказал, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, а двух - положительными. По его словам, он использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co. Позже он добавил, что решил сделать ПЦР-тесты в другой лаборатории, результаты будут готовы примерно через 24 часа. На вопрос, есть ли у него какие-то проявления коронавируса, Маск рассказал, что у него симптомы обычной простуды.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, илон маск, spacex, москва, в мире