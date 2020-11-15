https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html

Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии

Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии

Мусульмане Татарстана не прекращали оказывать помощь нуждающимся несмотря на пандемию, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:20

2020-11-15T13:20

2020-11-15T13:20

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мусульмане Татарстана не прекращали оказывать помощь нуждающимся несмотря на пандемию, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин. "Благодаря активности хазратов (исламского духовенства - ред.), в этот период были обеспечены продовольствием 180 тысяч нуждающихся по всей республике", - рассказал муфтий на заседании пленума Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Несмотря на закрытие мечетей весной этого года, исламскому духовенству, по его словам, нельзя было прекращать свою деятельность. Так, благодаря их усилиям, сказал муфтий, "велась разъяснительная работа с населением, полномасштабно проведен в республике месяц Рамадан".Также глава ДУМ РТ напомнил о необходимости соблюдать противовирусные меры. Например, верующим нужно приходить на коллективные молитвы в масках и с личными ковриками для намаза. Духовенству предписывается проводить пятничную молитву, джума-намаз, не более 15 минут.

https://ria.ru/20201111/musulmane-1584083029.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)