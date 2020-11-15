Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201115/muftiyat-1584699921.html
Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии
Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии
Мусульмане Татарстана не прекращали оказывать помощь нуждающимся несмотря на пандемию, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T13:20
2020-11-15T13:20
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155523/59/1555235925_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b39927797601d4289f1f64f380389e52.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мусульмане Татарстана не прекращали оказывать помощь нуждающимся несмотря на пандемию, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин. "Благодаря&nbsp;активности хазратов (исламского духовенства - ред.), в этот период были&nbsp;обеспечены продовольствием 180 тысяч нуждающихся&nbsp;по всей республике", - рассказал муфтий на заседании пленума Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).Несмотря на закрытие мечетей весной этого года, исламскому духовенству, по его словам, нельзя было прекращать свою деятельность. Так, благодаря их усилиям, сказал муфтий, "велась разъяснительная работа с населением,&nbsp;полномасштабно проведен в республике месяц&nbsp;Рамадан".Также глава ДУМ РТ напомнил о необходимости соблюдать противовирусные меры. Например, верующим нужно приходить на коллективные молитвы в масках и с личными ковриками для намаза. Духовенству предписывается проводить пятничную молитву, джума-намаз, не более 15 минут.
https://ria.ru/20201111/musulmane-1584083029.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155523/59/1555235925_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb5da4b77f1b822711d9ceb34176dad2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)

Муфтий Татарстана рассказал о помощи нуждающимся в период пандемии

13:20 15.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам в мечети Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мусульмане Татарстана не прекращали оказывать помощь нуждающимся несмотря на пандемию, заявил муфтий республики Камиль Самигуллин.
"Благодаря активности хазратов (исламского духовенства - ред.), в этот период были обеспечены продовольствием 180 тысяч нуждающихся по всей республике", - рассказал муфтий на заседании пленума Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
Несмотря на закрытие мечетей весной этого года, исламскому духовенству, по его словам, нельзя было прекращать свою деятельность. Так, благодаря их усилиям, сказал муфтий, "велась разъяснительная работа с населением, полномасштабно проведен в республике месяц Рамадан".
Также глава ДУМ РТ напомнил о необходимости соблюдать противовирусные меры. Например, верующим нужно приходить на коллективные молитвы в масках и с личными ковриками для намаза. Духовенству предписывается проводить пятничную молитву, джума-намаз, не более 15 минут.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:57Религия и мировоззрение
Мусульман Татарстана призвали проверить свои домашние библиотеки
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:45Пашинян назвал своих противников "скулящими под стенами"
23:33ЦИК Молдавии не выявил серьезных нарушений на президентских выборах
23:27Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 80% протоколов
23:21В Белоруссии назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19 "Спутником V"
23:13Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным 90% протоколов
23:13Ученые рассказали о "подавляющем коронавирус" натуральном продукте
23:11Депутат рассказал, за счет чего Санду может выиграть выборы в Молдавии
23:03В Москве умерли 72 пациента с коронавирусом
22:44СК показал видео с подозреваемым в убийстве школьницы в Асбесте
22:35Явка на выборах президента Молдавии превысила 52 процента
22:34Рогозин сообщил о сокращении зарплат менеджмента "Роскосмоса" на 20%
22:29Санду заявила о важности честных и свободных выборов в Молдавии
22:23Додон заявил, что лидирует на голосовании внутри Молдавии
22:14В Совфеде оценили президентские выборы в Молдавии
22:11Глава Минтранса Савельев заразился коронавирусом
22:07Санду лидирует на выборах президента Молдавии по данным экзит-поллов
22:05Российский наблюдатель рассказал, как прошли выборы в Молдавии
22:02В Молдавии завершилось голосование на президентских выборах
21:55В мире выявили почти 600 тысяч новых случаев коронавируса
21:47В Калужской области два человека погибли при пожаре
Лента новостейМолния