https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584715372.html
СМИ: российского наблюдателя на выборах в Молдавии послали на вокзал
СМИ: российского наблюдателя на выборах в Молдавии послали на вокзал
Международному наблюдателю от РФ на выборах президента Молдавии Артему Турову в селе Варница рядом с Бендерами группа людей, называющих себя комбатантами... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T15:53
2020-11-15T15:53
2020-11-15T16:11
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Международному наблюдателю от РФ на выборах президента Молдавии Артему Турову в селе Варница рядом с Бендерами группа людей, называющих себя комбатантами (участниками конфликта 1992 года), посоветовала с чемоданом отправиться на вокзал, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.В селе Варница расположен избирательный участок, где жители Приднестровья с молдавским гражданством могут принять участие в голосовании. Однако прибывшая на место группа неких комбатантов попыталась самочинно создать блокпост, перекрыть движение и досматривать проходящий автотранспорт.Российский наблюдатель на выборах, депутат Госдумы РФ Артем Туров рассказал журналистам о мониторинге второго тура выборов. "Голосование проходит более-менее спокойно, особых нарушений нет, но были зафиксированы некоторые сбои в работе компьютеров", - сказал наблюдатель.Прибывший отряд молдавской полиции оттеснил толпу с проезжей части и обеспечил транспортное сообщение между Бендерами и селом Варница.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости.
Международному наблюдателю от РФ на выборах президента Молдавии
Артему Турову в селе Варница рядом с Бендерами группа людей, называющих себя комбатантами (участниками конфликта 1992 года), посоветовала с чемоданом отправиться на вокзал, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".
В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон
и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
.
В селе Варница расположен избирательный участок, где жители Приднестровья с молдавским гражданством могут принять участие в голосовании. Однако прибывшая на место группа неких комбатантов попыталась самочинно создать блокпост, перекрыть движение и досматривать проходящий автотранспорт.
Российский наблюдатель на выборах, депутат Госдумы РФ Артем Туров рассказал журналистам о мониторинге второго тура выборов. "Голосование проходит более-менее спокойно, особых нарушений нет, но были зафиксированы некоторые сбои в работе компьютеров", - сказал наблюдатель.
"Пока российский депутат общался с представителями СМИ, из толпы ему в лицо кричали: "Давай, до свидания!", "Чемодан, вокзал, Россия!", - говорится в сообщении информагентства.
Прибывший отряд молдавской полиции оттеснил толпу с проезжей части и обеспечил транспортное сообщение между Бендерами и селом Варница.