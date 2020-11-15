https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584715372.html

СМИ: российского наблюдателя на выборах в Молдавии послали на вокзал

СМИ: российского наблюдателя на выборах в Молдавии послали на вокзал

Международному наблюдателю от РФ на выборах президента Молдавии Артему Турову в селе Варница рядом с Бендерами группа людей, называющих себя комбатантами... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T15:53

2020-11-15T15:53

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президентские выборы в молдавии — 2020

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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Международному наблюдателю от РФ на выборах президента Молдавии Артему Турову в селе Варница рядом с Бендерами группа людей, называющих себя комбатантами (участниками конфликта 1992 года), посоветовала с чемоданом отправиться на вокзал, сообщило информагентство "Новости Приднестровья".В воскресенье в Молдавии и за ее пределами проходит второй тур президента республики. Гражданам Молдавии предстоит выбрать главу государства на ближайшие четыре года. Во второй тур прошли баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду.В селе Варница расположен избирательный участок, где жители Приднестровья с молдавским гражданством могут принять участие в голосовании. Однако прибывшая на место группа неких комбатантов попыталась самочинно создать блокпост, перекрыть движение и досматривать проходящий автотранспорт.Российский наблюдатель на выборах, депутат Госдумы РФ Артем Туров рассказал журналистам о мониторинге второго тура выборов. "Голосование проходит более-менее спокойно, особых нарушений нет, но были зафиксированы некоторые сбои в работе компьютеров", - сказал наблюдатель.Прибывший отряд молдавской полиции оттеснил толпу с проезжей части и обеспечил транспортное сообщение между Бендерами и селом Варница.

https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584712496.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире