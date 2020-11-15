https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584686366.html
Санду заявила, что проголосовала за Молдавию, которой все будут гордиться
Санду заявила, что проголосовала за Молдавию, которой все будут гордиться
Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на президентских выборах на участке в Кишиневе, передает... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T10:14
2020-11-15T10:14
2020-11-15T15:39
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на президентских выборах на участке в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Санду является бывшим премьером Республики Молдова.Майя Санду сообщила, что проголосовала за Молдавию, которой все будут гордиться.По ее словам, сегодня граждане Молдавии решают, какой будет страна в течение следующих четырех лет."Хочу обратиться к чиновникам - не надо участвовать в схемах по фальсификации выборов. Мы все заслужили честные выборы. Никто не имеет права заставлять вас в этом участвовать и заставлять рисковать карьерой", - отметила кандидат в президенты.Она также сказала, что думала о хорошем будущем Молдавии, "которое начнется уже сегодня".Как и две недели назад в первом туре, она проголосовала в лицее имени Петру Рареша. Задолго до появления Санду на участке собрались журналисты, чтобы запечатлеть момент голосования кандидата в президенты.Из-за пандемии коронавируса вход на участок, где голосовала экс-премьер, как и на другие участки для голосования, осуществляется только в медицинской маске, если ее нет, то маску выдают на входе на участок. Граждан также просят продезинфицировать руки, всем измеряют температуру. Наблюдатели и члены избирательных комиссия вынуждены работать в масках и перчатках.Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране проходит второй тур. На этот раз гражданам Молдавии приходится выбирать из двух кандидатов – это баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. По данным ЦИК, Санду в первом туре выборов набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.
https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/dodon-1584451872.html
https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости.
Кандидат в президенты Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
проголосовала на президентских выборах на участке в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Санду является бывшим премьером Республики Молдова.
Майя Санду сообщила, что проголосовала за Молдавию, которой все будут гордиться.
"Я проголосовала за Молдову, которой мы все будем гордиться. Я проголосовала за Молдову, в которой все люди будут смотреть с уверенностью в завтрашний день и будут жить счастливо рядом со своими семьями", - сказала Санду журналистам после того, как проголосовала на одном из участков в Кишиневе.
По ее словам, сегодня граждане Молдавии решают, какой будет страна в течение следующих четырех лет.
"Хочу обратиться к чиновникам - не надо участвовать в схемах по фальсификации выборов. Мы все заслужили честные выборы. Никто не имеет права заставлять вас в этом участвовать и заставлять рисковать карьерой", - отметила кандидат в президенты.
Она также сказала, что думала о хорошем будущем Молдавии, "которое начнется уже сегодня".
Как и две недели назад в первом туре, она проголосовала в лицее имени Петру Рареша. Задолго до появления Санду на участке собрались журналисты, чтобы запечатлеть момент голосования кандидата в президенты.
Из-за пандемии коронавируса вход на участок, где голосовала экс-премьер, как и на другие участки для голосования, осуществляется только в медицинской маске, если ее нет, то маску выдают на входе на участок. Граждан также просят продезинфицировать руки, всем измеряют температуру. Наблюдатели и члены избирательных комиссия вынуждены работать в масках и перчатках.
Первый тур выборов президента Молдавии прошел 1 ноября, ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, поэтому 15 ноября в стране проходит второй тур. На этот раз гражданам Молдавии приходится выбирать из двух кандидатов – это баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон
и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. По данным ЦИК, Санду в первом туре выборов набрала 36,16% голосов, Додон - 32,61%.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.