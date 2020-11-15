https://ria.ru/20201115/moldaviya-1584543393.html

"Стать президентом — и нет ответственности". Кто победит в Молдавии

"Стать президентом — и нет ответственности". Кто победит в Молдавии

Молдавия выбирает президента. На главный государственный пост во втором туре претендуют Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Шансы на победу равные, но... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:15

майя санду

наша партия

ренато усатый

игорь додон

партия социалистов молдавии

евразийский экономический союз

москва

молдавия

европа

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Молдавия выбирает президента. На главный государственный пост во втором туре претендуют Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Шансы на победу равные, но предвыборные программы разнятся. Действующий президент обещает углубить сотрудничество с Россией, его оппонент гарантирует сближение с ЕС. За кого проголосуют молдаване и чего ожидать потом, разбиралось РИА Новости. "Ловушка Додона"Перед вторым туром в республике опасались, что проигравший кандидат не признает поражение и выведет сторонников на протесты. Лидер Нашей Партии Ренато Усатый, выбывший из президентской гонки, перед решающим днем сообщил о готовящихся провокациях. Вину заранее возложил на Игоря Додона, хотя идеологическим противником всегда считал проевропейски настроенную Майю Санду. "Если победит Додон, будет марш. Он хочет организовать столкновения", — заявил Усатый в прайм-тайм на телевидении. Политик сослался на секретные отчеты. Из них якобы следует, что Додон подкупает людей, которые в случае победы выступят в роли его сторонников. При поражении — изобразят оппозиционеров и устроят в Кишиневе погромы. "Провокаторов Додон доставит с Украины. Это будет ловушка. В обществе создастся впечатление, что их привезла Санду", — объяснил Усатый. Предвыборный штаб Додона проигнорировал слова Усатого. Символическим ответом стал митинг приверженцев действующего президента, организованный за два дня до выборов. Там подчеркнули, что уверены в победе "Игоря-реформатора" и не собираются протестовать после голосования. Коалиция противниковВ важные политические фигуры Усатый вышел после первого тура — набрал 17 процентов и занял третье место. За голоса его избирателей развернулась борьба. Додон не вступил в диалог с Усатым, так как всегда жестко его критиковал, а Нашу Партию называл спойлером социалистов. Переманивать электорат пришлось за счет "российского досье". Сторонникам напомнили, что Москва подозревает Усатого в финансовых махинациях.Санду, наоборот, быстро согласилась на переговоры. Не помешало и то, что ее партию "Действие и солидарность" считают правоцентристской. А Наша Партия, в свою очередь, позиционирует себя как левая. Но во имя победы на выборах противники объединились. Однако помощь Усатого оказалась не безвозмездной. В случае выигрыша Санду пообещала ему провести новые выборы, распустив парламент. В его составе, избранном в 2019 году, большинство удерживают лояльные президенту Додону социалисты. У проевропейской партии "Действие и солидарность" второе место по количеству депутатских мандатов. Наша Партия в парламенте не присутствует. Но, пользуясь нынешней популярностью, Усатый хочет взять реванш и добиться мандата народного избранника. Пока формальных причин для роспуска нет, но политики надеются его найти.Предвыборные инновацииСанду готова пойти на роспуск парламента не только ради интересов Усатого. Она осознает, что не сможет эффективно работать президентом при нелояльном большинстве. Ориентируясь на свои высокие рейтинги, лидер "Действия и солидарности" рассчитывает получить на новых выборах больше сторонников в законодательном органе. Политические очки Санду зарабатывает и за счет внезапно проснувшейся симпатии к России. Прежде главный тезис ее программы сводился к интеграции Молдавии в ЕС. Сотрудничество с Москвой она называла не самым перспективным треком. Но взгляды изменились. "Я сосредоточусь на восстановлении отношений с Россией на базе национальных интересов Молдавии. Нужно решить проблемы наших граждан, работающих на востоке, вернуть экспорт на российский рынок", — повторяла Санду перед днем голосования.Более того, во время предвыборной кампании она не раз выступала на русском. Хотя обычно говорит на молдавском или английском языке. "Виноваты предшественники"Игорь Додон не позиционировал себя пророссийским или проевропейским кандидатом. "Я промолдавский президент. В интересах страны проводить взвешенную внешнюю политику, сотрудничая как с Востоком, так и с Западом", — говорил он. Лейтмотивом его предвыборной программы была критика предыдущих властей. "Молдавию сопровождали коррупционные и политические скандалы. Грубые нарушения законов в итоге привели к установлению олигархического режима Владимира Плахотнюка. Мы свергли его в прошлом году при поддержке ЕС, России и США", — напомнил Додон. Серьезной ошибкой своего первого правления Додон назвал назначение Санду на пост премьер-министра: "Она доказала, что ничего не может сделать для страны. А сейчас хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности". Прошлым летом Додон и Санду действительно объединились, чтобы отстранить от власти олигарха и неформального куратора молдавской политики Плахотнюка. После этого Санду заняла пост премьера. Но через несколько месяцев лояльные Додону социалисты вынесли ей вотум недоверия. Последовала отставка. Тупиковый исход"У Санду неплохие шансы на победу во втором туре. На руку сыграло то, что она перестала дистанцироваться от России. Это привлекло избирателей, разочаровавшихся в Додоне, но опасающихся чрезмерного влияния Европы на внутриполитические дела. При этом сторонников сближения Молдавии с европейскими институтами по-прежнему достаточно", — объясняет молдавский политолог Корнел Чуря. Вместе с тем эксперт прогнозирует непростое президентство Санду. Главным противником, по его мнению, может стать старая власть. "Додон участвует в выборах как независимый кандидат. Но в случае поражения он вправе вернуть себе полномочия председателя Партии социалистов Молдавии. При сохранении парламентского большинства эта должность позволит ему стать премьер-министром. Ситуация, когда Санду президент, а Додон — премьер, опять приведет страну к замкнутому кругу. Глава правительства и законодатели будут блокировать все решения президента. Это усилит и без того высокую поляризацию молдавского общества", — констатирует Чуря. Оба кандидата заинтересованы, чтобы большинство мест в парламенте занимали их сторонники. "Если победит Додон, распускать законодательный орган ему не нужно. Перевес сейчас у социалистов. Это гарантия, что решения президента поддержат, а страна так или иначе будет развиваться", — полагает эксперт. Роспуск парламента, наоборот, способен спровоцировать политический кризис и вывести людей на улицу. "Если победит Санду и вместе с Усатым будет настаивать на роспуске, возмутятся сторонники Додона. А это — половина электората. Лидер социалистов может призвать их выйти на протесты. Снова тупик", — рисует вероятные сценарии политолог. Некоторый оптимизм Чуря связывает с тем, что беспорядки не затянутся. Экономика в сложном положении, и кандидаты в президенты понимают: важно быстро наладить работу всех госорганов. Ставка на Молдавию"Проблема нынешней, да и предыдущих президентских кампаний в том, что все кандидаты замыкают экономический рост Молдавии на геополитику. Гражданам предлагают выбирать между Россией и Западом, а национальному развитию страны отводят незначительное место. Объясняют тем, что без зарубежных вливаний она не выстоит. Эта риторика звучит почти тридцать лет независимости", — подчеркивает директор молдавского Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.Сравнивая преимущества для Молдавии от сотрудничества с Россией и ЕС, экономист приходит к выводу: важно со всеми поддерживать хорошие отношения, но сконцентрироваться на внутреннем развитии. "Санду обещает молдаванам свободную торговлю с ЕС, а это большой 500-миллионный рынок. Звучит заманчиво. Но там высокие требования к поставляемой продукции. Не все молдавские производители в состоянии соответствовать стандартам. Да и предложить пока могут немного. Наиболее котируемый продукт — молдавские вина. Но этого недостаточно", — продолжает Шеларь. Не менее перспективным молдавский экономист считает и рынок ЕАЭС, но главное препятствие видит в геополитике. "Евразийский экономический союз — 250-миллионный рынок. Требования к товарам ниже, чем в Европе, и это выгодно молдавским производителям. Но и тут мы мало что можем предложить, кроме рабочей силы. Если говорить о поставках продукции, то в силу географического расположения все они неминуемо должны проходить через территорию Украины. Сложно представить, что Киев беспрепятственно пропустит наши товары в ЕАЭС. А с Европой у нас прямая граница через Румынию", — рассуждает Шеларь. Эксперты сошлись во мнении: самым эффективным президентом станет тот, кто сумеет поддерживать рабочие отношения и с Россией, и с Западом. Но интересы Молдавии при этом поставит на первое место.

https://ria.ru/20201022/moldaviya-1580891293.html

https://ria.ru/20190226/1551349370.html

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майя санду, наша партия, ренато усатый, игорь додон, партия социалистов молдавии, евразийский экономический союз, москва, молдавия, европа, в мире