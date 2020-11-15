В Ереване завершился митинг противников Пашиняна
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники митинга за освобождение экс-директора СНБ Армении Артура Ванецяна, который проходит у здания суда общей юрисдикции Шенгавитского района города Еревана
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Митингующие покинули территорию у здания Шенгавитского районного суда общей юрисдикции в Ереване, где проходил митинг в поддержку командира добровольческого отряда Ашота Минасяна и ряда других обвиняемых по делу о подготовке покушения на премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на территории, прилегающей к зданию суда, где еще около 20 минут назад находились приблизительно сто человек, остаются только силовики и их транспорт. Митингующие самостоятельно и добровольно покинули место проведения акции. Происшествий и стычек с правоохранителями не было. Обстановка у здания суда спокойная.
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила в субботу, что пресекла попытку убийства Пашиняна его политическими противниками. В ведомстве указали, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны несколько человек, в том числе "также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.".
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.