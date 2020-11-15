https://ria.ru/20201115/minsk-1584700087.html

В Минске силовики применяют светошумовые гранаты на акции оппозиции

В Минске силовики применяют светошумовые гранаты на акции оппозиции

В районе станции метро "Пушкинская" в Минске, где оппозиция запланировала сбор на акцию протеста, раздаются звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат,... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T13:23

2020-11-15T13:23

2020-11-15T16:42

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. В районе станции метро "Пушкинская" в Минске, где оппозиция запланировала сбор на акцию протеста, раздаются звуки, похожие на разрывы светошумовых гранат, передает корреспондент РИА Новости.В этом районе прозвучало несколько таких взрывов, проехала колонна автозаков и водометов.Как передает корреспондент РИА Новости, в районе "Пушкинской" на бордюре сидит женщина, у которой разорвана и окровавлена штанина. Она не захотела общаться с корреспондентом и запретила себя фотографировать. Очевидцы рассказали РИА Новости, что она была ранена в результате разрыва светошумовой гранаты. Собеседники утверждают, что силовики применили несколько светошумовых гранат, когда большая колонна протестующих вышла на проезжую часть.По информации корреспондента РИА Новости, силовики, предположительно бойцы внутренних войск, с применением резиновых дубинок проводят задержания. Протестующих задерживают как на тротуаре, так и на проезжей части.Как сообщили РИА Новости в минской милиции, на данный момент официально подтвердить или опровергнуть применение спецсредств, в частности слезоточивого газа и светошумовых гранат, против протестующих не могут. По словам официального представителя ГУВД Минского горисполкома Натальи Ганусевич, правоохранители опубликуют информацию о количестве задержанных и о том, применялись ли во время задержаний спецсредства, в понедельник.Позднее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что правоохранители в воскресенье применяли спецсредства для пресечения несанкционированных акций протеста в Минске.Собеседница также не назвала число задержанных участников акций на данный момент.Ранее несколько сотен граждан собрались в районе станции метро "Пушкинская" в Минске, чтобы провести оттуда несанкционированный протестный марш. По данным корреспондента РИА Новости с места событий, силовики задержали несколько десятков человек. Милиция Минска подтвердила наличие задержанных участников несанкционированной акции, но не уточнила их количество.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире