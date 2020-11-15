https://ria.ru/20201115/minsk-1584695252.html

В Минске начались задержания протестующих

В Минске начались задержания протестующих

Белорусские силовики начали задержания у станции метро "Пушкинская" в Минске, где оппозиция запланировала несанкционированную акцию, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T12:12

2020-11-15T12:12

2020-11-15T13:29

протесты в белоруссии

минск

в мире

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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики начали задержания у станции метро "Пушкинская" в Минске, где оппозиция запланировала несанкционированную акцию, передает корреспондент РИА Новости.Около этой станции расположен стихийный мемориал в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском, в которого, по данным МВД, могли стрелять из нелетального оружия. Люди приносят к мемориалу цветы. Первых мужчину и женщину задержали через дорогу от мемориала.Сторонники оппозиции планировали провести в этом районе протестный марш. Задержания проходят в основном возле гостиницы "Орбита". Силовики задерживают как мужчин, так и женщин. Некоторые вступают в потасовки с милицией — как минимум двух таких протестующих правоохранители силой унесли в микроавтобусы.Около метро "Пушкинская" собрались несколько сотен человек. Здесь же дежурят несколько десятков сотрудников ОМОНа и внутренних войск, у них есть оружие.Кроме того, нескольких журналистов российских и белорусских агентств, в том числе РИА Новости, милиционеры попросили пройти к микроавтобусу, но вскоре отпустили после проверки аккредитаций, редакционных удостоверений и паспортов.В минском ГУВД подтвердили, что силовики проводят задержания, но точное число задержанных не назвали. Позже стало известно, что милиция перекрыла движение в районе метро "Пушкинская". Сторонники оппозиции пытаются сформировать колонну, чтобы выдвинуться в сторону Дворца Независимости, силовики оттесняют их в ближайшие дворы, но протестующие возвращаются. Они пока не держат никаких флагов и плакатов, а только выкрикивают оскорбительные слова в адрес силовиков. Через некоторое время в районе прозвучало несколько взрывов, предположительно светошумовых гранат. Сообщается, что при этом пострадала одна женщина.Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По официальным данным, трое протестующих погибли.Наиболее масштабные акции протеста проходят по воскресеньям. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия.Как заявляли правоохранительные органы, в последнее время протесты стали более радикальными.

https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html

https://ria.ru/20201113/studenty-1584514132.html

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