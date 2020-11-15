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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201115/minsk-1584684015.html
В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет
В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет
Перед несанкционированной акцией оппозиции в Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T09:39
2020-11-15T11:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
а1
александр лукашенко
мтс
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Перед несанкционированной акцией оппозиции в Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проблемы с мобильной передачей данных отмечаются у крупнейших операторов А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы.Операторы пояснили, что cнизили пропускную способность мобильного интернета по требованию властей.О том же заявил и оператор МТС.Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия.Как заявляли правоохранительные органы, в последнее время протесты стали более радикальными. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html
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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире

В Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет

09:39 15.11.2020 (обновлено: 11:29 15.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Перед несанкционированной акцией оппозиции в Минске начались сбои с мобильным доступом в интернет, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, проблемы с мобильной передачей данных отмечаются у крупнейших операторов А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 16:16Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко
Операторы пояснили, что cнизили пропускную способность мобильного интернета по требованию властей.

"Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", — сообщил А1 в Twitter.

О том же заявил и оператор МТС.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
При разгонах акций силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи протестующих, сотни человек, в том числе около 130 сотрудников правоохранительных органов, пострадали. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Кроме того, сторонники Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября, проводят свои мероприятия.
Как заявляли правоохранительные органы, в последнее время протесты стали более радикальными.
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Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:56
Лукашенко назвал оппозицию "протестунами"
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяА1Александр ЛукашенкоМТСМинскБелоруссияВ мире
 
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