https://ria.ru/20201115/minbank-1584672254.html

Экс-президент Минбанка умер от коронавируса

Экс-президент Минбанка умер от коронавируса

Бывший глава Московского индустриального банка, член Центрального совета партии "Справедливой России" Абубакар Арсамаков умер от COVID-19. Об этом говорится в... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T01:35

2020-11-15T01:35

2020-11-15T09:05

распространение нового коронавируса

абубакар арсамаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московский индустриальный банк

справедливая россия

южная осетия

общество

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший глава Московского индустриального банка, член Центрального совета партии "Справедливой России" Абубакар Арсамаков умер от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.Как отмечается в материале, Арсамаков всю жизнь проработал в банковской сфере. Он был членом руководства ряда крупных банков, а также писал публикации на финансово-экономические темы.Кроме того, согласно сообщению пресс-службы партии, Арсамаков участвовал в организации работы системы безналичных расчетов и банковской деятельности в Южной Осетии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная осетия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абубакар арсамаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский индустриальный банк, справедливая россия, южная осетия, общество