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Экс-президент Минбанка умер от коронавируса
Экс-президент Минбанка умер от коронавируса
Бывший глава Московского индустриального банка, член Центрального совета партии "Справедливой России" Абубакар Арсамаков умер от COVID-19. Об этом говорится в... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T01:35
2020-11-15T01:35
2020-11-15T09:05
распространение нового коронавируса
абубакар арсамаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский индустриальный банк
справедливая россия
южная осетия
общество
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывший глава Московского индустриального банка, член Центрального совета партии "Справедливой России" Абубакар Арсамаков умер от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.Как отмечается в материале, Арсамаков всю жизнь проработал в банковской сфере. Он был членом руководства ряда крупных банков, а также писал публикации на финансово-экономические темы.Кроме того, согласно сообщению пресс-службы партии, Арсамаков участвовал в организации работы системы безналичных расчетов и банковской деятельности в Южной Осетии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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абубакар арсамаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский индустриальный банк, справедливая россия, южная осетия, общество